WRS, el cantante rumano que conquista España: "Eurovisión ha sido como hacer el servicio militar"

Si hay un artista que ha ganado con su participación en el Festival de Eurovisión, incluso por encima de la española Chanel Terrero, ése no es otro que el representante de Rumanía, WRS. Y es que desde que el pasado mayo se subiera al escenario de Turín a cantar su más que radiado Llámame, popularmente conocido como Hola mi bebebé, el joven de 29 años no ha hecho más que prodigarse por decenas de medios, radios y televisiones.

Y no parece que ese romance con nuestro país vaya a terminar porque ha caído perdidamente enamorado de nuestra tierra y sus próximos temas serán en spanglish. De hecho, nada más saludarnos para entrevistarle con motivo de su participación en el Orgullo de Madrid, Andrei no tiene inconveniente en mostrarnos imágenes de su próximo single. Un trabajo del que se siente muy orgulloso porque, además de su composición, también lo ha dirigido y editado gracias a sus estudios en audiovisuales.

En su horizonte, como decimos, seguir construyendo su carrera artística en España -su ilusión sería poder cantar a dúo con La Húngara- y por qué no ser jurado de la tercera edición de Drag Race España. "¡Me encantaría!", confiesa.

Hablamos con WRS, representante de Rumanía en Eurovisión

¿Qué te ha enamorado de España?

La gente, la comida, la arquitectura, la música, la cultura, las calles... Tengo problemas con el género. ¿El agua es masculino? Pero voy a practicar.

¿Cómo aprendiste nuestro idioma?

¡Con las telenovelas! ¡Imagínate! ¡Estoy embarazada del hijo de...! (risas) Mi madre y mi abuela veían telenovelas cuando era pequeño y fue mi primer contacto con el idioma español. Ahora tengo una profesora y tengo mis amigos aquí en España con los que charlo. Y ahora me niego a hablar en inglés porque quiero practicar español.

¿Has empezado a hacer amigos en España gracias a Eurovisión?

Sí, sí, gracias a Eurovisión. Y también con los conciertos y el éxito de 'Llámame'. Tengo muchos amigos: bailarines, peluqueros, maquilladores... ¡Me encanta!

¿Te gustaría vivir en España?

Totalmente. Me encantan mucho los sitios: Madrid, Barcelona, Sevilla... Ahora tengo que decidir qué hacer y dónde.

¿Tus próximas canciones serán en español?

Sí, tengo muchas canciones en spanglish.

El cantante actuó en el Orgullo LGTBI de Madrid.

¿Y te veremos cantar con alguien?

Espero que sí. Todavía no sé. Mi discográfica está hablando con otros artistas. Quizá con La Húngara. ¡Me encanta! La escuché en una canción con C.Tangana y me enamoré. Va a ser una sorpresa.

¿Eras fan de Eurovisión desde pequeño?

Sí, sí. Eurovisión me ayudó mucho a imaginar lo que podría ser cuando fuera mayor. El escenario me hizo ver que quería estar ahí.

¿Hay alguna canción que te guste más?

Euphoria, de Loreen; My number one, de Helena Paparizou; Wild dances, de Ruslana; Dancing Lasha Tumbai, de Verda Serduchka; y por supuesto Slo Mo, de Chanel. Y de mi país Let me try, de Luminitha Anghel y Sistem.

¿Qué ha significado Eurovisión en tu carrera?

Para mí hay un antes y un después de Eurovisión. Mi vida ha cambiado por completo. Trabajé mucho antes de Eurovisión, pero ahora ha sido como un trampolín. He tenido un poco pánico después del festival porque sabía que mi vida no volvería atrás, que no volvería a ser lo mismo, pero me encanta lo que está pasando. Eurovisión ha sido como hacer el servicio militar. Es súper estricto todo, los horarios... Y ahora estoy más artista, soy más persona.

Fue muy viral un tuit que pusiste contra Jorge Javier Vázquez...

Mis fans me dijeron que estaba hablando de mi canción como una mierda. Pero, bueno, es su opinión, no lo voy a tomar como algo personal. Y luego me dijo que le gustaba mi canción. Así que puse el tuit sin más. Fue una broma.

