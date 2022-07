Así fue el episodio de ‘Las Chicas de Borrego’, la versión de ‘Sálvame’ de ‘Las Chicas de Oro’

La reinvención de los contenidos de Sálvame Sandía está siendo una constante en las últimas semanas, después de que la idea de llevar a Carlos Lozano recorriendo las playas españolas no terminase de cuajar entre la audiencia. Y así, este lunes 25 de julio, el programa anunció como contenido estrella un capítulo inspirado en la serie Las chicas de oro, dirigido por Carmen Borrego y protagonizado por los colaboradores habituales del formato.

Sálvame arrancó sus emisiones con el reportero Omar Suárez en el plató, y realizó un particular aviso. “Hoy estarán las abuelas de los colaboradores en plató. Con motivo del 30 aniversario de Las chicas de Oro, hemos grabado un capítulo especial en homenaje que se estrenará a las 20.15 en el programa de hoy”, dijo a la audiencia.

El capítulo se ha rebautizado como Las chicas de Borrego, y en él, cada colaborador asumía un personaje de la serie original, y con la caracterización pertinente han permanecido en el plató durante toda la jornada. Así, Lydia Lozano ha interpretado a Blanche, la fogosa de las cuatro amigas, y que estaba interpretada por Rue McClanahan. Carmen Alcayde se metió en el papel de Rose (Betty White), la más cándida e inocente de la pandilla. Alonso Caparrós fue la áspera Dorothy (Beatrice Arthur) y Miguel Frigenti desempeñó el papel de la anciana Sophia, y a la que en la serie original la encarnaba Estelle Getty.

El capítulo en cuestión narraba cómo Blanche (Lozano) estaba chateando desde Miami con un trabajador de Telecinco, que le resulta muy atractivo, a pesar de nunca haberlo visto. Por ello, las cuatro amigas deciden venirse a España para conocerlo. Ya en los pasillos de Mediaset descubren que el hombre en cuestión es Pipi Estrada, quien ni siquiera sabe quién es su chica y acaba besando a Dorothy (Alonso Caparrós) por error. Horrorizadas, todas deciden volver inmediatamente a Miami.

Homenaje de Sálvame a la mítica serie ‘Las chicas de oro’ que cumple 30 años, dirigida por Carmen Borrego y titulada ‘Las chicas de Borrego” #yoveosalvame pic.twitter.com/gfe1bra5xo — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 25, 2022

El guion del capítulo corrió a cargo de César Toral, conocido en Sálvame como Escaleto, y estuvo lleno de guiños a Telecinco, con referencias que iban de Ya son las ocho a Aquí hay tomate o el propio universo de Sálvame.

Como era de esperar, Sálvame ha ofrecido el capítulo, pero también ha creado contenidos sobre las posibles desavenencias durante su grabación. Así, se contó que Carmen había creado un grupo de WhatsApp con los actores y del que había sido excluido Pipi Estrada, y que en el mismo Lydia Lozano no había dejado de quejarse por tener demasiado diálogo.

