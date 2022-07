Tras la acogida del 'Mediafest', es hora de recuperar 'La última cena' para una 3ª edición

Aunque el Mediafest, emitido durante la segunda quincena del mes de junio y la primera de julio en Telecinco, no ha sido un enorme éxito de audiencia. Sus 1,2M de espectadores de media y el 13,6% de cuota de pantalla, le han asegurado la renovación para una nueva edición que tendrá lugar previsiblemente en las mismas fechas de 2023. Un ejemplo más de la confianza de Mediaset en La fábrica de la tele. Y todo ello pese a la crisis actual que vive su modelo de televisión que, sin embargo, cada cierto tiempo consigue sorprender con una nueva y original propuesta.

El Mediafest ha triunfado, cómo no, gracias a contar con las caras y las polémicas de los personajes del universo Sálvame. Y ha supuesto una nota de color a unas primeras semanas de verano desteñidas, donde las cadenas de televisión han decidido apostar muy poco por nuevos formatos y confiar en la línea continuista del resto de la temporada. Con los datos sobre la mesa, es hora de que tanto Telecinco como La fábrica de la tele apuesten, como seguramente harán, ya no solo por una 3.ª edición de la Sálvame Fashion Week si no también por una nueva edición de La última cena. Un ejemplo low cost de esa televisión con un punto de locura y sin complejos que tan buenos resultados dio en el pasado más reciente.

['La última cena' y el error de perder la esencia por cambiar lo que ya funcionaba]

Si es cierto que, pese a un comienzo triunfante, La última cena perdió gas en sus últimos programas. La sustitución de Jorge Javier Vázquez por Paz Padilla no favoreció al formato. Este sí es un programa dónde ver al auténtico Jorge Javier como si estuviera comandando una cena en el salón de su casa y con amigos, y no una Paz Padilla algo más encorsetada y con bromas que parecían estar metidas con calzador para amenizar la noche. También se notó la falta de la plana mayor de Sálvame. El elenco de colaboradores es muy extenso, pero si La fábrica de la tele quiere que La última cena sea visto como una oferta más competitiva, debe apostar por sentar a cenar al grueso duro de colaboradores del programa.

Una escena de La última cena

Las audiencias de La última cena

La última cena ha tenido dos ediciones, una en 2020 y otra en 2021. De momento, nada se sabe sobre si en 2022 se celebrará otra desde el propio plató de Sálvame Diario como venía siendo lo habitual. La primera fue uno de los éxitos televisivos del año, una sorpresa que amasó a lo largo de sus 10 programas una nada despreciable audiencia de casi 1,8M de espectadores y un 16,5%. Huelga decir que son datos más potentes que los conseguidos por otros formatos de la cadena como Secret Story, la última edición de La isla de las tentaciones y a poca distancia del antaño mastodonte, Supervivientes.

En dicha edición, el programa de las cenas consiguió incluso superar la barrera de los 2M hasta en tres ocasiones, siendo líder de audiencia la mayoría de sus noches y lograr la mayor cuota (18,3%) en la noche donde los anfitriones fueron Belén Esteban y el propio Jorge Javier Vázquez.

La segunda edición de La última cena no empezó en primavera como la anterior pero sí que se alargó también hasta bien entrado el mes de julio de 2021. Un total de 7 programas que bajaron el ritmo a casi la mitad: 921.000 espectadores de media y el 13,5% de share, tres puntos menos. En esta ocasión, el programa tiró más de otros personajes y concursantes de realities, lo cual pudo ayudar a deslucir el programa y a despertar mucho menos interés por parte del espectador. De hecho, tan solo los dos primeros programas estuvieron por encima del millón de fieles.

Como es habitual en Telecinco, la cadena decidió exprimir el éxito y emitió sendos especiales en la Nochebuena y en la Nochevieja de 2020, pensando que el éxito de la primera edición ayudaría a conseguir buenas audiencias en esas noches más familiares y de mayor consumo. El resultado no fue del todo malo, pero sí algo tibio dado que en pleno mes de diciembre los números que se exigen a los programas suelen ser de mayor altura: 1,5M y 11,9% y 1,4M y 8,4% en las dos noches.

La fábrica de la tele se ha centrado en 2022 en rescatar la Sálvame Fashion Week, estrenar con acierto el Mediafest y bueno, estar intentándolo con Sálvame Sandía, a falta de conocer si este experimento es el enésimo parche de la cadena en la franja de 20 h a 21 h hasta la llegada de un nuevo formato. Pero sin noticias de La última cena que podría, sin problemas, volver a mezclar a sus colaboradores e intentar reflotar una idea que, pese a su sabor low cost, sí que resultó una propuesta innovadora para un prime time donde seguir explotando los conflictos de los colaboradores de Sálvame a mesa y mantel.

