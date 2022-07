Belén Esteban habla de Paz Padilla en su regreso en el 'Deluxe': “La vida nos volverá a juntar”

Si hay una fecha clave que ha marcado el futuro de Paz Padilla dentro de Mediaset esa es el 20 de enero de 2022. Una discusión sobre las vacunas de la Covid-19 entre la gaditana y Belén Esteban hizo estallar todo por los aires… y el resto es historia. Padilla abandonaba el plató de Sálvame, posteriormente era despedida del grupo y meses después llegaban a un acuerdo ambas partes para su reincorporación.

Es de sobra conocido que ambas no son especialmente amigas y que el choque del 20 de enero, no fue el primero que tuvieron en un plató de televisión. Este viernes, la de San Blas reapareció en el plató del Deluxe para dar su primera entrevista tras casi tres meses de baja debido a la rotura de tibia y peroné que sufrió en el propio plató del programa.

[Paz Padilla abandona 'Sálvame' después de que Belén Esteban la acuse de no creer en la vacuna]

La Esteban habló sobre cómo se siente y cómo ha pasado estos tres meses de reposo, hasta que Jorge Javier le puso el dedo en la llaga preguntándole si Paz Padilla se había interesado por su estado durante todas estas semanas de convalecencia. Belén Esteban, como de costumbre, fue clara en su respuesta: "No me ha escrito en todo este tiempo, pero yo tampoco a ella, aunque te digo Jorge que sé que en algún momento volveremos a hablar, la vida nos volverá a juntar, no sé cuándo".

La actitud conciliadora de Belén dista mucho de aquellas semanas de enero donde se mostraba contundente con la humorista. Incluso el programa le ponía las imágenes de Paz Padilla con el que es su nueva pareja sentimental y del que se ha hecho eco la prensa del corazón, el fotógrafo Fran Medina.

Belén Esteban se mostraba empática con Padilla, que tiene previsto volver antes las pantallas de Mediaset a medio plazo: “Pues yo me alegro mucho por ella, que sea feliz". Aunque también aprovechaba para lanzarle un dardo a la presentadora: "Todos se escandalizan porque Anabel tenga un lío después de dejar al negro, pero nadie dice nada si Paz Padilla se echa novio a los dos meses".

Durante la entrevista, también afirmó que compañero o compañera del programa le había decepcionado durante estos meses de recuperación: “Pase lo que pase, aunque en la televisión nos demos cada día, en los momentos importantes hay que estar porque somos personas y yo siento que Kiko Matamoros no ha estado ahí (...) Es cierto que después se ha preocupado por mí y me ha escrito, pero para mi entender ha tardado mucho. Yo hice la entrevista en la revista 'Semana' y él no se puso en contacto conmigo hasta el martes". Matamoros tomaba la palabra asegurando que en ningún momento pensó que lo que le había ocurrido era tan grave y que en cuanto lo supo se puso en contacto con ella.

