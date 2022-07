TVE anuncia que 'MasterChef' tendrá una exclusiva versión navideña para la próxima temporada

El Consejo de Administración de RTVE, reunido la tarde del pasado jueves, ha dado el visto bueno a tres novedosos proyectos que han dejado boquiabiertos a los seguidores de la cadena. De esta forma, la Corporación continúa luchando por mejorar sus datos de audiencia y sorprender a sus televidentes en la próxima temporada.

El primero de ellos ha dicho la creación de una nueva versión del talent culinario más famoso de la televisión, MasterChef. Será un especial navideño que contará con un total de cinco entregas, y reunirá a los mejores concursantes que han pasado por las nueve ediciones de MasterChef Junior y MasterChef Celebrity. Este proyecto vendrá de la mano de Shine Iberia, misma productora de Maestros de la Costura, talent que finalmente no ha sido renovado por la cadena.

Esta nueva versión de MasterChef deja entrever la intención de TVE de no tener una próxima edición de MasterChef Junior, sustituyéndolo por los explicados especiales navideños.

El órgano de gobierno de Radio Televisión Española también ha confirmado la grabación de una nueva serie de ficción, llamada Barrio Inglés. Sobre esta nueva producción no han trascendido más detalles, por lo que todavía no se sabe cuál será el hilo conductor de la trama ni tampoco cuándo comenzará su emisión o fecha de estreno. Lo que sí se conoce es que serán un total de ocho episodios, por lo que no se trata de una serie diaria, sino semanal.

Asimismo, el Consejo de Administración daba luz verde a la producción de Joker, un nuevo programa de entretenimiento en colaboración con Lavinia (Torres en la cocina). Hasta la fecha, todavía no han trascendido más detalles sobre esta producción.

También se ha acordado la adquisición de los derechos de emisión de 50 estrenos de televisión con ZDF Studios GMBH. De la misma forma, se renovará por 76 capítulos más el magacín de La Hora de La 1, junto a Tesseo Producciones.

De la misma forma, se ha dado luz verde a la propuesta de inicio del expediente sobre transporte de señales de TV y radio, y de emisión en TDT, para un contrato de cinco años de duración, así como la propuesta de inicio del expediente sobre emisión de Radio Frecuencia Modulada, para el mismo periodo de tiempo. Por último, el órgano de gobierno ha aprobado la memoria de servicio público y Mandato marco 2021.

