Jennifer Lara, tronista de 'MyHyV', retransmite el momento en el que la Policía se lleva a su hija

Jennifer Lara, la que fuera una de las tronistas más famosas del extinto Mujeres y Hombres y Viceversa, está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. En la tarde el pasado jueves, la Policía Nacional se presentaba en su domicilio de Alicante, donde se encontraba con sus familiares, para llevarse a su hija de dos años y entregársela al padre.

Lara no dudó en retransmitir en directo ese duro momento a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con 459.000 seguidores. En el vídeo, ahora guardado en su cuenta, se puede ver a la joven llorando y gritando desconsoladamente al despedirse de su pequeña Angel, que no llega a comprender el motivo por el cual se tiene que separar de su madre.

Todo comenzó cuando la pequeña tenía solo tres meses, y Jennifer y el padre dejaban su relación. Según explica la protagonista en sus redes sociales, ella firmó un convenio regulador de la custodia en el que, sin saberlo, acordaba que ninguno de los dos progenitores podía abandonar la ciudad en la que residían, Valladolid.

Ella carecía de trabajo y sustento para la pequeña en la capital de Castilla y León, por lo que decidía marcharse a Alicante para rehacer su vida, donde encontró una estabilidad económica. Poco tiempo después de su marcha, su expareja comenzó a reclamar la custodia completa de la menor y, tras un año y medio lleno, la jueza asegura que Lara estaba incumpliendo el citado convenio regulador.

Según asegura la protagonista, el padre no habría tenido contacto con la menor desde hace 15 meses, aún así la justicia le obligaba a entregar a su hija de forma inmediata. De esta forma, la Policía acudía en la tarde de este jueves a la residencia de la extronista para llevarse a la pequeña.

Un momento estremecedor en el que se puede ver a la 'influencer' con un grave cuadro de nerviosismo y ansiedad, desplomada en el suelo sin poder parar de gritar ni llorar. Sus padres y su hermano, intentando consolarla, finalmente, llamaban a una ambulancia para poder tranquilizar a la joven. Un escalofriante suceso que acumula más de 4 millones de reproducciones en redes sociales, y donde varios personajes televisivos como Ruth Basauri, Amor Romeira, Dakota Tárraga, Bea Retamal o el Maestro Joao han querido mostrarle su apoyo y cariño.

El programa del verano cubría esta noticia, invitando a la joven en directo, donde contaba lo ocurrido sin poder parar de llorar. "A mí nadie me explica esa cláusula. Él me deja en la calle y me planta un convenio en la mesa. Me dice que él tiene un abogado de mutuo acuerdo, yo me fio de él", asegura. "Yo no quiero que mi hija piense que la he abandonado. Lleva dos años viviendo conmigo, él no sabe ni qué come, ni qué cena, ni nada de ella... Ayer estuve todo el día desinformada, nadie me dijo dónde estaba".

