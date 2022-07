Isa Pantoja se convierte en la presentadora de 'Sálvame' en su primera visita al programa

Isa Pantoja se ha convertido en una de las colaboradoras fijas de Mediaset España, ejerciendo su labor como analista en varios programas de la cadena El Programa de Ana Rosa, Supervivientes, Sálvame Deluxe o el ya desaparecido Ya son las ocho.

Actualmente, además de su trabajo habitual en televisión, ejerce como defensora de su prima Anabel Pantoja en los platós de Telecinco, que se encuentra ya en la recta final del reality de supervivencia más famoso de la cadena. Una defensa, en ocasiones complicada, ya que la colaboradora de Sálvame no cuenta con el apoyo absoluto de la audiencia. Precisamente se encuentra nominada junto a Nacho Palau, uno de los favoritos, y en la noche de este jueves se decidirá quién de los dos pasa directamente a ser uno de los finalistas de Supervivientes 2022.

Para animar a la audiencia a salvar a Anabel, Isa Pantoja ha visitado el plató de Sálvame, pero no de una forma habitual. El programa comenzaba como cada tarde a las 16:00 horas, pero cuando los televidentes esperaban ver el rostro de Terelu Campos o María Patiño, se han encontrado con la hija de Isabel Pantoja en el centro del plató, dirigiendo los contenidos como haría cualquier presentadora. "Espero que no echéis de menos a María Patiño, porque yo ocupo el mismo espacio en su pantalla. Por primera vez me siento en el plató de Sálvame con un objetivo, conseguir que mi prima Anabel se salve esta noche y llegue a la final de Supervivientes"

Isa P va por primera vez a #yoveosalvame y ata a María Patiño para quitarle el sillón de presentadora 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WbZz9zsq0Y — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) July 21, 2022

A la vuelta de la primera pausa del programa vespertino se podía ver a la hermana de Kiko Rivera sentada en la habitual silla de los presentadores, de hecho, ha sido la encargada de presentar a todos los colaboradores presentes en la tarde de este jueves. Ante un cálido aplauso y una cariñosa acogida, los tertulianos le daban la bienvenida.

[Isa Pantoja, nueva colaboradora de 'Sálvame': "Contad conmigo para algunos días"]

María Patiño aparecía en la pantalla del plató 'amordazada' y 'atada', mientras Isa P seguía en su puesto. Finalmente, y, tras la segunda pausa de Sálvame Limón, Patiño recuperaba su lugar y emplazaba la intervención de Isa P para más adelante.

Era hace un mes cuando desde Sálvame confirmaron que Isa Pantoja se convertiría en una de las colaboradoras del programa, al menos durante algunos días de la semana. "Me encanta cómo hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?", le preguntaba Kiko Hernández en una conexión en directo. A lo que Isa P, visiblemente cortada, respondía que tenía que ir "allí en persona" una respuesta que dejaba entrever su invención de incorporarse al elenco.

Sigue los temas que te interesan