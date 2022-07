Las lágrimas de Sandra Barneda tras grabar 'La isla de las tentaciones': "He sufrido mucho"

La vuelta de La isla de las tentaciones, uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años, está cerca de hacerse realidad. El pasado mes de mayo de 2022 conocíamos la noticia de la grabación de dos temporadas más (la quinta y la sexta) a lo largo de este verano, y parece que ya han finalizado.

Según ha informado la propia presentadora, Sandra Barneda, el reality producido por Cuarzo en colaboración con Mediaset ha puesto punto final a dos meses de lo más intensos en República Dominicana. "Para momentazos los que ocurren en la temporada cinco y seis de La isla de las tentaciones. Acabamos la grabación de ambas temporadas en República Dominicana y no nos aguantamos las ganas de enseñároslas. ¡Vais a flipar!", se podía leer en el tuit publicado en la mañana de este lunes 18 de julio, en la cuenta oficial del programa.

Además, a estas palabras les acompaña un vídeo de Barneda, que asegura haber vivido dos temporadas de lo más intensas, tanto, que solo de recordarlas no ha podido aguantar las lágrimas al hablar sobre el formato.

"Por fin hemos terminado de grabar la quinta y la sexta temporada de La isla de las tentaciones. Este es un momento de muchísima emoción para todo el mundo, me véis a mí pero en realidad es todo el equipo. Han sido... me emociono y todo... Han sido dos meses donde nos hemos dejado la piel, han salido dos súper temporadas. Yo he sufrido muchísimo y el equipo también. Es un programa duro de grabar. Estoy como loca de que lo podáis ver, aquí se crea una gran familia. Gracias a toda la gente de La isla de las tentaciones, porque lo que veis en el programa no sería posible sin ellos", comentaba la presentadora.

Pero tal y como pudo saber BLUPER en exclusiva hace unos días, el grupo de comunicación no solo renovó el formato por dos nuevas temporadas, sino tres. Es decir, que también firmó una séptima temporada del formato de Banijay Group. Se espera que esta edición se convierta en una de las grandes bazas de Telecinco para el otoño. Mientras, la sexta llegaría ya en 2023.

