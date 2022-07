Rocío Carrasco destapa a Ortega Cano: “Mi madre ha llegado a comprar fotos suyas para protegerle”

En el nombre de Rocío ha estrenado su quinto capítulo, un episodio dedicado a la figura de Ortega Cano, marido de Rocío Jurado. Casi noventa minutos en los que Rocío Carrasco no duda en desvelar la realidad de la relación sentimental que vivieron su madre y el torero.

La hija de Pedro Carrasco asegura que, al principio de su relación, era todo "maravilloso", de hecho, afirma que nunca le vio como un "rival de su padre" y que se llevaba "muy bien con él". Tras darse el 'sí quiero en 1995, Ortega Cano y Rocío Jurado se convierten en uno de los matrimonios más famosos del momento, acaparando la mayoría de portadas de las revistas del corazón.

Pero según afirma Carrasco, cuando el matrimonio se "consolidó", las cosas empezaron a cambiar. "Ella ha sufrido mucho durante ese matrimonio, José no supo valorar a la mujer que tenía, con la que se había casado. No se ha comportado correctamente con ella". De hecho, Carrasco revela que, por las situaciones que Rocío Jurado tuvo que soportar por culpa de Ortega Cano, "ella decide un día que no puede más y que se quiere separar, y él lo sabía".

"Él le faltaba al respeto", añadía. "Mi madre se hacía muy pequeñita con él, no sacaba el carácter que tenía porque no tenía fuerza emocional", aseguraba Carrasco, alineando esta idea con la relación que mantenía su madre con Antonio David, al que tampoco se enfrentó. "Estoy cansada de la reiteración de que ella era una mujer con mucho carácter, sí, lo tenía, pero en estas situaciones (con Ortega) estaba sepultado".

La duda de la infidelidad por parte del torero a la cantante ha sobrevolado los platós de televisión en numerosas ocasiones, y en este quinto episodio, Rocío Carrasco confirma que su madre era consciente de ello. En ese momento, el testimonio de Paloma García-Pelayo en El Programa de Ana Rosa irrumpía en la pantalla. En él la periodista aseguraba que, en alguna ocasión habrían tenido que sacar a "amigas por la puerta de atrás", cuando iba a llegar la artista a su domicilio.

"Se han dado situaciones imperdonables", comentaba. Pero sin duda, la sorpresa ha llegado cuando Carrasco ha desvelado que su madre ha llegado a comprar fotos del propio Ortega Cano para que no vieran la luz. "Mi madre era conocedora de cosas que él hacía y que no debía. Mi madre me llamó un día y me dijo que la habían contactado para decirle que tenían material sobre Ortega, y me dijo que lo había comprado".

Cuando la redactora de En el nombre de Rocío le ha preguntado a Carrasco qué contenido se podía ver en esas fotografías, y si era con otras mujeres, ella no ha deseado responder. "No voy a decirte qué eran, ni con quién ni haciendo qué".

Asimismo no le ha temblado el pulso al afirmar que Ortega y su madre vivían una absoluta relación tóxica. "El problema es que cuando tú respetas pero esa persona no te respeta a ti... Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica".

