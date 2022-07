Kiko Matamoros anuncia que demandará a Lydia Lozano: "Vas a tener que demostrarlo"

La tarde de este lunes 11 de julio en Sálvame ha tenido un claro protagonista, Kiko Matamoros. El superviviente volvía por primera vez al que lleva siendo durante varios años su programa, Sálvame Diario, ya que este pasado viernes lo hacía a Sálvame Deluxe, en una entrevista cargada de reproches al comportamiento de sus compañeros durante su estancia en Honduras, y donde se enfrentó a algunas de sus polémicas del concurso.

La tarde comenzaba con una tensa conexión en directo desde la vivienda de Kiko Matamoros, interceptado por un reportero de Sálvame en su camino hacia el plató de Telecinco. Poco tiempo ha tardado en enfrentarse a la presentadora del formato, María Patiño, con la que lleva cruzándose acusaciones desde el pasado fin de semana. "Te pones siempre chulo con los mismos, en la isla no te vi tan activo", comentaba la gallega. "Mi concurso le ha encantado a quienes les tenía que gustar, con eso me quedo. Me han felicitado desde la productora por el concurso que he hecho", respondía el exconcursante de Supervivientes.

Ya en Sálvame Naranja, Matamoros llegaba en el plató, tras un frío saludo a su compañera María Patiño. Sentado en el estudio al más puro estilo Deluxe, Kiko se sometía a sus 'cuentas pendientes', como el paso de su pareja Marta López como su defensora, las críticas y burlas de Lydia Lozano, o los comentarios de Laura Fa.

Empezando por su pareja, la modelo Marta López, Matamoros comenzaba lanzando toda una bomba, y es que asegura que uno de los colaboradores le confesó a la 'influencer' que el programa le había preparado una encerrona, para "hacérselo pasar mal". "Hay una persona de este programa que le dice a ella que le han preparado una encerrona. Ella le dice al programa que solo va a hablar del concurso, ni de Kiko, solo de Supervivientes". "Una persona de este programa se le acerca y le dice que todo estaba preparado", añadía.

El suceso al que Matamoros hace referencia ocurrió cuando, en una de las primeras visitas de la modelo a Telecinco, Sálvame quiso emitir el discurso de Marta López en un certamen de belleza, vídeo con el que no se encuentra muy cómoda y no quería volver a ver. Esto, provocaba su salida del plató y su enfado con los directores del formato.

"El famoso día en el que Marta sale del plató porque se pone nerviosa, Lydia le dice que el programa se lo había preparado", confesaba Matamoros. Lozano, visiblemente afectada y negándolo rotundamente, asegura que "solo le dije que ya sabía cómo era 'Sálvame', nada más". "En la vida le digo que le han hecho una encerrona, yo he estado ahí, para cuando lo ha pasado mal", añadía.

Finalmente, el enfrentamiento, lejos de calmarse, terminaba con una determinación de Kiko Matamoros: "Estás tú, la representante de Mariana y Mariana demandadas", tras unas declaraciones que, según Lydia, él habría pronunciado en la isla en referencia a la concursante venezolana.

Pero la lluvia de demandas no ha cesado, Laura Fa, Desy y Charo Vega, parece que también recibirán la notificación. "Las acusaciones de transfobia las demostró Desy y fueron confirmadas por Charo Vega", comentaba la catalana. "Nadie me acusa nadie a mí de un delito de odio, en la vida he sido racista, xenófobo o tránsfobo".

