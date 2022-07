Rocío Flores ‘provoca’ a su madre Rocío Carrasco y se tatúa a sus seguidores de la ‘marea azul’

Dos no se pelean si uno no quiere, eso está claro. Pero también, dos no se provocan, si uno de ellos tampoco lo intenta. Rocío Flores, ex concursantes de Supervivientes y colaboradora de El programa de Ana Rosa, se empeña en seguir siendo noticia por temas familiares y esta vez con un claro mensaje velado hacia su madre, Rocío Carrasco, con la que no tiene ningún tipo de relación desde hace unos cuántos años más allá de mensajes y pullitas por medio de la pequeña pantalla.

El nuevo tatuaje de Rocío Flores Carrasco

Según ella misma ha publicado en su perfil de Instagram, la nieta de La más grande se ha tatuado un corazón azul en honor a la marea azul, el movimiento en redes sociales que le apoya tanto a ella como a su padre Antonio David Flores y, en general, a esta parte de la familia desde que Carrasco estrenara la docuserie, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un grupo de apoyo que se identifica, sobre todo en Twitter e Instagram, con un corazón azul. La polémica, como siempre, está servida.

[Rocío Flores lanza un nuevo dardo a su madre: "Me ha puesto en la palestra para que me fusilaran"]

“Por vosotros Marea Azul”, escribía la colaboradora de televisión junto a un emoticono azul y la imagen de su tatuaje en sus redes sociales. Además, en la fotografía se puede ver también el nuevo tattoo de Rocío Flores en el que se lee la palabra Impossible con las dos primeras letras tachadas, lo que lo convierte en la palabra possible. Sobre la misma se encuentra el susodicho corazón en azul, en honor a los seguidores de Antonio David Flores. Con este tatuaje quiere confirmar que no hay nada imposible.

Lo cierto es que la marea azul, cuyo número de seguidores se desconoce debido al anonimato que se esconde tras el número de cuentas en redes como Twitter, llegaron a hacer una manifestación en Málaga a finales de 2021, cuando aún no se había confirmado su ruptura con Olga Moreno y dónde la ganadora de la anterior edición de Supervivientes decidió acudir como si de una fiel seguidora más se tratara. Fue el propio Antonio David quien convocó a sus fans, dejando clara su intención con estas declaraciones: “Hoy me hace mucha ilusión colgar este vídeo por el siguiente motivo. Como sabéis, en redes sociales, se ha hablado de que el movimiento de la marea azul va a hacer una concentración en Málaga. Ha dado un paso al frente y ha promovido esa concentración en Málaga”

Un tatuaje que, sin duda, traerá consigo minutos de tertulias en los diferentes programas de Telecinco y que lejos de apaciguar las aguas de la polémica con su madre, no hace otra cosa que animarlas. Situándose la propia Rocío Flores, de nuevo, en el centro de la polémica por ella misma.

Sigue los temas que te interesan