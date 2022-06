Comisionista, juerguista, mujeriego: el valiente retrato jamás hecho de Juan Carlos que firma 'Los Borbones'

Cuando ATRESplayer PREMIUM presentaba a finales de mayo su nueva serie documental original, Los Borbones: una familia real, el primer proyecto de este tipo sobre la monarquía española, su director Aitor Gabilondo comentaba que habían hallado el camino intermedio entre "la felación y la guillotina".

Y ha sido. Una vez vistos los seis episodios de esta docuserie que finaliza este domingo 26 de junio con su último capítulo 'Los Borbones y otras casas reales', es hora de reconocer la valentía y el riesgo que han tomado desde Atresmedia, Newtral y Alea Media para diseccionar nuestra monarquía.

Hasta ahora, los medios escritos ya habían escrito largo y tendido sobre la figura de Juan Carlos sin escatimar en adjetivos. También en las tertulias se han proferido todo tipo de comentarios hacia el emérito. Sin embargo, hasta ahora ninguna cadena o plataforma había editorializado de tal manera en el formato documental.

En Los Borbones: una familia real se ha hecho. Sin miedo, sin cortapisas. A lo largo de sus casi seis horas de metraje, bajo la batuta de Gabilondo (Patria, Vivir sin permiso) y Ana Pastor, no se ha dudado en hablar del padre de Felipe VI como un hombre juerguista, mujeriego y con una relación patológica con el dinero.

Con motivo de su final, en BLUPER hemos querido recopilar algunos de los momentos más impactantes de esta sobresaliente que no hace sino fortalecer la marca ATRESplayer PREMIUM en la guerra del streaming.

1. Los Borbones y el dinero

"Este rey, que con la ayuda de los suyos y gracias al silencio de todos, consiguió forjándose una fortuna que no tenía es el mismo rey que devolvió a su familia el trono de España, guió a su país en el tránsito pacífico de una dictadura a una democracia y conquistó por ello la gratitud de su pueblo y el reconocimiento internacional. ¿Qué ha sucedido para que este cuento de hadas tenga un final de opereta? Un día su pueblo descubrió que ese rey llevaba en su fuero interno la misma obsesión que sus ancestros: la de labrarse a cualquier precio una fortuna". Voz en off.

"La presunta comisión del AVE a la Meca fue la punta del hilo que fue desvelando su codicia y su obsesión por acumular una fortuna a cualquier precio le alejó del pueblo al que tanto dio y al que tanto ha decepcionado". Voz en off.

Juan Carlos.

"Estamos ante alguien que se siente impune, que durante décadas pensaba que tenía la protección del sistema judicial, político y económico y que pensaba que no se iba a descubrir que tenía grandes sumas de dinero en el extranjero. Y también ante alguien que ha tenido una relación patólogica con el dinero". José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial.

"Suárez conocía esta peripecia del monarca. También Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar. Un amigo me decía que Aznar sabe los negocietes del rey y el rey sabe que Aznar lo sabe y por eso lo trataba con un desprecio tremendo". Voz en off.

2. Los Borbones y las mujeres

"Yo le pregunté: señor, ¿se casó enamorado? Hombre, enamorado. Eso no es lo mío y menos en inglés, que a mí en inglés no me pone. Lo importante es que a ella le gustaba yo". Pilar Urbano.

"Como el resto de las esposas de los Borbones, Sofía supo muy pronto que iba a tener que compartir a su marido con otras mujeres durante toda su vida". Voz en off.

"Un fin de semana que él se había ido de cacería a los montes de Toledo, la reina quiso presentarse allí y sorprenderle con sus hijos. Ella notó dificultades para pasar. Él estaba con una actriz muy guapa y muy conocida en la época que cantaba cuplés (...) Su madre le da un consejo que no olvida nunca: a una princesa o a una reina, su marido nunca le engaña; y si la engaña, nunca se entera. Así que tu sitio es Madrid". Pilar Urbano.

"Esta forma de relacionarse con las mujeres es casi una tradición familiar: Juan Carlos era mujeriego, su padre don Juan era mujeriego y su abuelo Alfonso XII, también". Voz en off.

"Esta mujer (Marta Gayá) a le tenía a raya y lo tenía muy humillado y le mandaba mucho. Le decía que tenía que cambiar de carácter y de forma de ser. Y esencialmente le dijo que no quería ser la Barragana regia que se esconce, quería ser públicamente su amante (...) Y la reina es la consorte y no tienes que tener gestos cariñosos". Pilar Urbano.

"Juan Carlos es incapaz de hilar dos frases seguidas. A pesar de los rumores de su deterioro congnitivo, la realidad es bien distinta: ha estado de fiesta hasta las tantas celebrando su cumpleaños con Corina y con su hijo". Voz en off.

3. Letizia

"De nuevo Juan Carlos se cruza en el camino de su hijo: el amor es para las amantes. Felipe podía estar con Eva Sannum y con todas las mujeres que quisiera, pero no la podía meter en casa. No era adecuada". Voz en off.

Letizia.

"Juan Carlos no soporta a Letizia. Acostumbrado estar con muchas mujeres, la escaena rápido: altiva, mucho carácter, ambiciosa y encima periodista. Letizia no es como las otras, es un problema de verdad". Voz en off.

4. El futuro

"Felipe VI está obligado a ser un rey austero y hornado. Su padre ha dinamitado la institución desde dentro y le ha dejado las manos atadas. De ahí que la palabra a la que conjura su reinado sea transparencia (...) Adiós al borboneo. La promiscuidad y la avaricia de sus antepasados es la herencia que recibe". Voz en off.

"Felipe es consciente de que nadie le ha procurado más daño moral y político que su padre, antes y después de su abdicación". Voz en off.

