Un especialista sufre un accidente en ‘El Hormiguero’ mientras cae de un edificio envuelto en llamas

El actor Óscar Casas era el invitado de este jueves de El Hormiguero, en Antena 3. El hermano de Mario Casas acudió al programa de Pablo Motos para promocionar Hollyblood, una comedia romántica de vampiros que se estrena el próximo 22 de julio, y al terminar la entrevista, el presentador le quiso hacer partícipe de la sección Ciencia espectacular.

En esta ocasión, dos especialistas debían caer desde lo alto de dos edificios que se habían recreado, e irían peleando, envueltos en fuego, mientras unos toldos iban frenando su descenso. Aunque todo había sido previamente ensayado y calculado, como es normal, la mala fortuna acompañó a uno de los especialistas, que vio cómo su pie quedaba enganchado en uno de los toldos y no siguió bajando, por lo que quedó envuelto en las llamas, con el consiguiente peligro que ello suponía.

El programa supo reaccionar rápidamente ante tal revés, y los bomberos que estaban en el plató acudieron de forma rauda a apagar las llamas. Por un momento el pánico se adueñó del plató, y se temió por la integridad del especialista. Finalmente, extinguieron el fuego y pudo bajar del toldo.

“La escena es terrible”, dijo la hormiga Trancas. “Menos mal que estaban ellos”, exclamó Barrancas, en referencia al equipo de bomberos. Pablo Motos fue entonces a hablar con el accidentado especialista. “¿Todo bien? Qué susto más grande”, le dijo el presentador. El especialista le confirmó que estaba bien, y que no había sufrido ninguna quemadura. “Se le ha metido el pie entero entre el toldo y la pared”, aclaró Pablo Motos a la audiencia.

[Rosa López sufre un accidente durante su entrevista con Évole: “¿Te has quemado?”]

“Lo siento. Estoy bien, pero enfadado por lo que ha pasado”, se justificó el especialista, cuando pudo ver las imágenes de lo sucedido. “Ha pasado de ser espectacular a que nos acojonemos de verdad”, valoró entonces Pablo Motos.

¡Todo bajo control! Nuestros bomberos, ambulancia y equipo de seguridad han actuado rápidamente con nuestros especialistas de acción que están preparados para todo #ÓscarCasasEH pic.twitter.com/OnPvKIj4LC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 23, 2022

El caso de Boris Izaguirre

El accidente de ayer pudo recordar a muchos al que en su día sufrió Boris Izaguirre, cuando el programa todavía se emitía en Cuatro. Recordemos que en el año 2007 Boris fue el invitado estrella del programa, y en un experimento de Flipy, en el que el fuego tenía una gran importancia, algo falló.

[Boris Izaguirre, indignado en su visita a 'MasterChef': "Pero, por favor, qué recibimiento es este"]

Eso provocó que Boris acabase quemándose parte del cabello, lo que le generó un fuerte miedo al fuego, tal como él contó en Los miedos de, en Cuatro. “Al llevarme las manos a la frente, me quemé. Me quemé completamente la circunferencia del pelo. Todo el mundo decía que no había pasado nada, pero yo tenía el olor y el dolor, quemaduras”, narró Boris en aquel programa.

Sigue los temas que te interesan