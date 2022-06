Kiko Hernández carga contra Anabel Pantoja: "Es indecente y vergonzoso lo que has hecho"

La última gala de Supervivientes: Conexión Honduras no dejó indiferente a nadie, sobre todo por las imágenes que el programa emitió en las que se ve a Anabel Pantoja y Yulen Pereira teniendo un momento de intimidad cuando creen que nadie les veía, en mitad de la noche hondureña.

La secuencia, que rápidamente se hizo viral, ha sido la protagonista del debate de Sálvame sobre Supervivientes. María Patiño daba paso a las imágenes, pero tras emitirse un resumen, Kiko Hernández pedía la palabra para dar su opinión sobre ellas y, de paso, mandarle un mensaje a la sobrina de Isabel Pantoja.

"Me parece indecente lo que hiciste el domingo. Yo he estado en un reality como tú y cuando me apretaban las ganas, pedía una hora sin cámaras, y en esa hora sin cámaras ni tu madre, ni tu padre, ni tu ex tendrían que haber visto esas imágenes tan vergonzosas que protagonizaste. ¿No te podías aguantar? ¿Tantas ganas tenías? ¿Tanto respeto decías que tenías?", sentenciaba el exparticipante de Gran Hermano mirando fijamente al objetivo de la cámara de Mediaset.

Pero su discurso no terminaba ahí, y el colaborador de Sálvame apelaba a la figura de su expareja, Omar Sánchez. "Mira que 'el negro' me cae mal, pero me dio una pena que viera eso... Tú dijiste que no querías que 'el negro' estuviera con otra chica, que era muy pronto. Hay que tener muy poca vergüenza, te importa todo una mierda, solo te importas tú misma y tu Instagram. No piensas ni un minuto en el daño que podías estar haciendo fuera. No por lo que ha tenido que ver tu madre, pero que Omar tenga que ver eso, me parece de una crueldad excesiva incluso para ti", sentenciaba ante la miraba atónita de sus compañeros.

A lo que añadía que "esta señora se acababa de separar" y que ha dejado "como una mierda" a Omar Sánchez, "lo que no puede hacer es meterse en un reality y a la mínima estar con la palanca de cambios". Finalmente, y en un tono de humor, sus compañeros de programa le preguntaban si estaba "celoso", ya que no le gustan ninguna de las parejas de Anabel Pantoja, algo que él ha desmentido entre risas, asegurando que "Anabel Pantoja es la antipareja" para él.

