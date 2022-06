Carlota Corredera reaparece y confiesa su 'traición' a Chelo la noche del 'Deluxe' histórico de Bárbara Rey

Carlota Corredera reaparecerá tres meses después de su salida de Sálvame. La presentadora será la invitada de esta semana del podcast Estirando el chicle y, por lo que se puede ver en el adelanto de la entrevista, desvelará un desconocido secreto del histórico Deluxe en el que Bárbara Rey confesó que había tenido una noche de amor con Chelo García Cortés.

Chelo es, precisamente, una de las musas del programa presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, quienes han alabado públicamente la labor de visibilización del colectivo LGBTI que la colaboradora lleva décadas realizando en televisión.

"No creo que hayáis hecho feliz a nadie más en esta vida de lo que habéis hecho feliz a Chelo con el reconocimiento que le disteis, con su lugar en el mundo LGTBI", expresa Corredera en su entrevista. "Para ella fue superimportante, está muy acostumbrada a recibir palos en el programa y sentirse cuidada, mimada y reconocida fue muy importante".

[Bárbara Rey se tiene que hacer un ‘Deluxe’ de esos que marcan época]

La gallega quiso devolver el "regalo" del programa a Chelo haciendo ella otro regalo inesperado: una sorprendente revelación. "Yo fui la directora del Deluxe el día que Bárbara dijo 'tú y yo, Chelo...'", explica en el adelanto del podcast, refiriéndose a la entrevista en la que Bárbara Rey confesó que había tenido una noche de pasión con la colaboradora.

"Tengo que deciros que esa fue una de las noches más brutales que he vivido como directora. Ahora se va a enterar Chelo: yo sí sabía lo que iba a decir Bárbara, pero Chelo no lo sabía", explica Corredera. "Ese día traicioné a Chelo a favor del show y de la historia, había pactado con Bárbara lo que iba a decir, pero no cómo lo iba a decir, porque eso solo lo puede hacer Bárbara Rey", añade.

Esta semana ni más ni menos que @CarlotaLlauger hablando de lo que significa ser una mujer al mando y contando entresijos de momentos que son HISTORIA DE ESPAÑA: tú y yo, Chelo... 👩‍❤️‍👩 Con sección de @henarconh 💜 El viernes en la app de @PodiumPodcast 💥 pic.twitter.com/H05WCz3rPM — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) June 22, 2022

De esta manera se desvela, una década después de aquel mítico momento televisivo, que se trató de una confesión pactada con la dirección del Deluxe y sin que una de las afectadas supiera lo que iba a ocurrir esa noche.

Para conocer el resto de confesiones y anécdotas de Carlota Corredera, así como descubrir si hay alguna novedad sobre el proyecto profesional por el que abandonó Sálvame, habrá que esperar a que se publique su entrevista completa este viernes 24 de abril.

Sigue los temas que te interesan