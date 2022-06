Miguel Frigenti sufre un ataque de pánico y se niega a participar en el 'Sálvame Mediafest 2022'

La pasada semana Miguel Frigenti era ingresado de urgencia en un hospital de Madrid, la segunda vez en menos de quince días. El colaborador de Sálvame lo anunciaba a través de sus redes sociales, donde pedía que "esta fuera la definitiva" y poder "acabar con esta pesadilla de una vez".

Se desconocen los motivos de estos ingresos o las razones por las que el periodista permanece en este delicado momento de salud, lo que sí ha revelado es que está siendo sometido a diferentes pruebas. Cabe recordar que hace unos meses Frigenti ingresaba por una pielonefritis agua, quizás estas nuevas complicaciones están relacionadas con ello.

En la noche de este miércoles se estrena la primera edición del festival de música de Sálvame, el Sálvame Mediafest 2022, pero desde el programa vespertino han anunciado que, Frigenti ha sufrido un ataque de pánico y se ha "negado" a cantar junto a Ladilla Rusa la canción Kitt y los coches del pasado.

[Miguel Frigenti vuelve a ingresar de urgencia en un hospital por su delicado estado de salud]

Así lo ha anunciado Adela González al inicio de Sálvame Limón: "Ese colaborador ha estado mil veces aquí y ha hecho de todo. Vamos a convencerle de que venga y de que lo haga, pero lo sabemos qué pasará. El colaborador que ha sufrido un ataque de pánico ha sido Miguel Frigenti".

Por la cara de los colaboradores, nadie se esperaba su nombre. A los pocos minutos, el protagonista entraba en el plató con la cara desencajada. "Llevo una temporada pasándolo un poco mal, esta mañana me veía ensañando y me he angustiado. Es por todo, me siento responsable y es verdad que me dan pánico las críticas en las redes. Yo tengo miedo desde pequeño, me ponían de árbol en las funciones del colegio". "Se me olvida todo, no me acuerdo ni de la letra", añadía. Finalmente, salía del plató visiblemente decaído y nervioso.

Todos sus compañeros han intentado animarle, de hecho, María Patiño confesaba que el primer día que tuvo que presentar un programa de televisión, un consejo de Jorge Javier Vázquez le animó en su primer directo. "Cuando por primera vez presenté, me dijiste que la clave de todo es que te lo pases bien".

El mismo consejo que ha querido darle el presentador de Badalona a su compañero, refrescándole la memoria con su gran paso por la Sálvame Fashion Week. "Tiene que venir a pasárselo bien. Yo cuando estrené mi primera función, me tuve que ir una tarde a urgencias de los picores que tenía de los nervios", confesaba el catalán.

Sigue los temas que te interesan