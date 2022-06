Miguel Frigenti vuelve a ingresar de urgencia en un hospital por su delicado estado de salud

Por segunda vez en menos de quince días, Miguel Frigenti ha vuelto a ingresar de urgencia en un hospital de Madrid, según ha informado a través de sus redes sociales el propio colaborador de Sálvame, al que puede verse con una vía intravenosa.

"Anoche me tuvieron que ingresar de nuevo. Espero que esta vez sea la definitiva y acabar con esta pesadilla de una vez. Gracias a los enfermeros y a mi novio, que es el mejor delm mundo y no me deja solo ni un momento", ha escrito el joven de Talavera de la Reina en Instagram.

De momento se desconocen las causas de este nuevo ingreso por el que el periodista permanece bajo vigilancia médica y se está sometiendo a varias pruebas. Hay que recordar que hace unos meses Frigenti ingresaba por una pielonefritis aguda, aunque no está claro si este nuevo trance tiene relación con aquello.

La 'maldición' de 'Sálvame' continúa: Miguel Frigenti, ingresado en el hospital

La ausencia de Frigenti de Sálvame se suma así a la de otros colaboradores en lo que ya muchos llaman la maldición de Sálvame. Todo comenzaba hace más de un mes, cuando en pleno directo, Belén Esteban se fracturaba la tibia y el peroné.

Pocos días después, Lydia Lozano sorprendía a todos con un accidente doméstico al romperse el radio tras caerse en su casa. La última baja ha sido la de Chelo García-Cortés tras su caía en la pasarela de la Sálvame Fashion Week, cuando también se fracturaba el radio al tropezarse con su propio pie.

