Patxi Alonso: "Estar en la tele nacional me sirvió para aprender y ganar pasta, pero no disfrutaba y se notaba"

¿Qué se siente al ser artífice y partícipe de los dos programas más vistos de ETB?

¡Qué bien empezamos! (Risas) Estoy feliz y orgulloso, ya son 18 años de 'El Conquis' y es una locura, cada año tiene más audiencia y más gente joven que se incorpora, es una rueda que gira cada vez mejor. Y ver 'Atrápame si puedes' en tantas televisiones autonómicas con tantos perfiles diferentes y que funcione en todos los sitios me hace muy feliz.

¿Cuál es el secreto de 'El conquistador' para llevar 18 años en emisión sin mostrar síntomas de desgaste?

No sabría decirte, sería muy pretencioso dar un argumento del porqué. Yo lo que sé es que echamos el resto y damos la vida por el programa, es un formato que es verdad. El término reality está injustamente denostado y en El Conquis se cumple a rajatabla lo que es, todo es real y la gente se cree lo que ve. Además cada año se suman más y alcanza el 60% entre los jóvenes en una televisión pública en abierto. Solo sé que esto es un pasión y que dimos con tres o cuatro teclas que movilizan a la gente y que nos dejamos la piel para no defraudarles.

¿Costó mucho poner en marcha un formato tan ambicioso como 'El conquis'?

Costó mucho. Yo siempre digo que era como meter un pie de un 45 en un zapato de un 36. Hacer en una tele autonómica un programa que podría ser un gran formato internacional es complicado de encajar, pero dimos con una coyuntura que nos ayudó y a partir de ahí eres esclavo del éxito, estás pedaleando en una bicicleta en la que si dejas de pedalear te caes. Este programa exige un nivel de pasión muy grande.

No es un formato barato para una televisión autonómica. ¿Ha llegado a peligrar su continuidad por los costes?

Nunca hemos tenido negociaciones que pongan en cuestión la continuidad. Queda horrible que yo lo diga, pero 'El Conquis' para ETB es mucho más que un programa de televisión, para ellos es vital tenerlo y para nosotros es nuestro hijo.

¿Cuánto influyó tu experiencia dirigiendo las galas de 'La isla de los famosos' en el nacimiento de 'El conquis'?

Influyó mucho. Nosotros ya estábamos haciendo realities de aventura que creíamos que iban mucho con la idiosincrasia de la gente de Euskadi, pero dirigir las galas de 'La isla de los famosos' es un máster. Yo en los años que estuve en Antena 3, en laSexta o en Telecinco fui absorbiendo todo y lo volqué en 'El Conquis'.

Se suele comparar mucho 'El conquis' con 'Supervivientes'. ¿Realmente son comparables?

'Supervivientes' es un gran formato internacional, yo jamás criticaría un 'Robinson' o un 'Big Brother' porque son grandes formatos que han triunfado en todo el mundo. Nosotros con 'El Conquis' hemos hecho otra cosa, nunca digo que sea mejor o peor, pero evidentemente hay diferencias muy sustanciales en el grado de dificultad de la experiencia.

¿Podría hacerse un 'Conquis' VIP con famosos que no han hecho deporte en su vida?

Lo que sería imposible es que hagamos un 'Conquis' en el que los juegos, los duelos y el nivel de dureza de la supervivencia baje el listón. Que luego lo aguanten triatletas o influencers, no lo sé, pero 'El Conquistador' no va a funcionar si no tiene la esencia. Hay un componente deportivo que no está en un 'Supervivientes' con famosos, eso es así.

El formato ha recibido críticas por la crudeza de algunas pruebas, sobre todo aquellas relacionadas con los animales. ¿Habéis tomado nota?

Por supuesto. Yo siempre digo que hay que analizar las cosas contextualizadas en el momento en el que se hacen. Hace 18 años haríamos unas cosas y ahora hacemos otras. Somos hijos de la época que nos ha tocado vivir y el programa ha evolucionado con la sociedad y con los tiempos, ahora prácticamente no hay pruebas con animales. El gran reto ha sido que no pierda su esencia y su crudeza.

"'El conquis' está en las mesas y podría dar el salto internacional"

¿Cómo puede ser que tras 18 años triunfando 'El conquis' no haya salido de Euskadi?

Me lo he preguntado a veces. Nosotros somos un equipo pequeño de locos de la tele y el nivel de exigencia que tiene 'El Conquis' es muy grande, cada edición nos lleva prácticamente un año. Es un programa que está en emisión seis meses, entre enero y julio, tiene 24 episodios, 24 debates y dos galas. En agosto y septiembre empezamos con los castings y la preproducción, lo grabamos en octubre y noviembre y en diciembre hacemos la campaña de promoción. El nivel de autoexigencia es bestial y quizás no ha habido otras versiones porque nos centramos en hacer bien esta.

¿Habéis recibido ofertas para hacer el programa fuera?

Sí, ahora mismo lo estamos valorando, hemos recibido muchas llamadas. Hasta ahora hemos valorado más la pasión por el contenido que el ser un poco más comerciales, pero creo que eso va a cambiar porque el producto ha crecido tanto que ya es imposible hacernos los locos. 'El Conquistador' está ahora mismo en las mesas.

Entonces, ¿es posible que veamos 'El conquistador' fuera de España?

Es una posibilidad, sí. Lo que tengo claro es que para mí 'El Conquis' de ETB es sagrado y todo lo que decidamos de la mano con ETB es posibe. No imagino que el programa no se emita en ETB, pero sí imagino que dé el salto internacional.

Otro de vuestros formatos, 'Atrápame si puedes', sí que ha salido de Euskadi y está funcionando en varias comunidades.

El caso de 'Atrápame' es increíble. Estamos en ocho televisiones autonómicas con diferentes horarios, diferentes públicos y mercados totalmente distintos y se ha convertido en el concurso de referencia a nivel nacional. Es un concurso que nació de una manera muy humilde y sin hacer nada de ruido, pero ha enganchado, acompaña y agrada a la audiencia.

El concurso no empezó muy bien en ETB2 y ahora firma una media del 11,5%. ¿Es importante tener paciencia con los formatos?

Te voy a contar una anécdota sobre eso: en su momento la cadena decidió retirarlo y el programa empezó a subir. 'Atrápame' había nacido con el espíritu de continuación 'Date el bote', que es el primer programa que firmé como productor ejecutivo y estuvo siete años en antena. 'Atrápame' nació en esa línea: un concurso de sobremesa, divertido y cercano. Empezó muy light y la cadena decidió retirarlo, pero de repente por esas cosas que tiene el destino se disparó y se retomó la idea de renovarlo unos meses. Al final estás ocho años y cada vez mejor. Nadie tiene una varita mágica para estas cosas.

¿Qué pasó con 'Date el bote'? Carlos Sobera suele decir que la despedida fue injusta y muy precipitada.

La cadena decidió cancelarlo y meter un programa de cocina, fue su decisión y nosotros replegamos velas. No tengo ni idea de por qué lo retiraron, nosotros nos centramos en hacer otras cosas.

En este tiempo en Euskadi habrás recibido muchas ofertas para volver a la tele nacional.

He recibido ofertas y me he replanteado si merecería la pena, pero estar aquí dirigiendo este grupo humano, con los resultados que tenemos, siendo profeta en mi tierra con lo difícil que es... a estas alturas se me hace mucha bola irme. Una vez que he montado mi pequeño mundo y me va bien, dejarlo en otras manos no lo veo.

"No echo de menos el periodismo deportivo, la información está muy condicionada por presiones empresariales y políticas"

Ahora que estás centrado en el entretenimiento, ¿no echas de menos el periodismo deportivo?

No echo de menos el periodismo deportivo ni el periodismo en general. Para mí el entretenimiento es un foro de libertad y te permite una licencias que hoy en día la información, incluso la deportiva, no tiene porque está muy condicionada. No me voy a poner en ningún altar, pero la situación del periodismo no está fácil con la crisis social, la caída del papel, las presiones empresariales y políticas que hay sobre un periodista que está mal pagado...

Cómo han cambiado las cosas, hace unos años decías que no volverías al entretenimiento.

Sí, porque en entretenimiento tuve una experiencia un poco frustrante. Cuando haces cosas en las que no te sientes del todo a gusto, sufres. Es muy diferente vivir el entretenimiento como un presentador o colaborador que ser tú el productor ejecutivo. Yo estoy muy agradecido a aquellos que me dieron la oportunidad de hacer entretenimiento en Madrid, pero sé que no fue mi mejor momento ni la mejor versión de Patxi Alonso. Me sirvió para aprender un huevo y para ganar pasta, que no está mal, pero yo no disfrutaba y se me notaba, ahora en 'Atrápame' o en 'El Conquis', que soy el que maneja el cotarro, disfruto como un enano.

