Patricia Pardo rompe a llorar en directo al hablar de Ana Rosa: "Es una época muy dura"

Patricia Pardo protagonizó este lunes 6 de junio un emotivo momento en El programa de Ana Rosa. La presentadora recibió el pasado viernes la Antena de Plata por su labor al frente del formato y quiso agradecer el reconocimiento.

"El viernes me regalaron uno de los días más felices de mi vida", confesó en plató antes de dar paso al vídeo en el que se resumía la ceremonia de entrega de galardones en la que Pardo dio un conmovedor discurso.

La periodista dedicó el premio a las cinco mujeres más importantes de su vida: su madre, su amiga, su abuela y sus dos hijas. Pero su primera mención fue para su mentora, Ana Rosa Quintana: "Ella no es consciente de la lección de periodismo y de vida que me ha dado durante los 12 años que llevo a su lado", expresó.

Ya en plató, Patricia no podía contener las lágrimas al recordar aquel momento y Cruz Morcillo tomaba la palabra para felicitarla por su trabajo. "Todos los que estamos aquí sabemos que ha sido un año complicado, está siendo un año duro porque no tenemos a Ana. Creo que puede estar muy orgullosa", afirmó.

La presentadora retomaba entonces la palabra entre lágrimas. "Me emociona mucho porque, creo que la gente en casa lo sabe, es una época muy dura para toda la gente que hace 'El programa de Ana Rosa' porque ella no está aquí y al final nunca sabes si estás de más o estás de menos, quieres guardarle el sitio pero con educación y humildad. Recibir el abrazo de la profesión es muy satisfactorio. Y ya lo dejo", bromeó al no poder contener la emoción.

Patricia Pardo, junto a su compañera Ana Terradillos, tomaba el mando de El programa de Ana Rosa el pasado mes de noviembre, cuando Ana Rosa Quintana abandonaba temporalmente la televisión para tratarse de un cáncer de mama. "Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", dijo emocionada al comienzo del que hasta ahora ha sido su último programa.

