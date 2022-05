Toñi Moreno, a Olga Moreno en su entrevista en 'Déjate Querer': "Mira, vamos a ser honestas con la gente"

Olga Moreno reaparecía en la noche de este viernes 27 de mayo en su primera entrevista televisiva tras separarse hace unos meses de Antonio David Flores. La sevillana acudía al nuevo programa de Toñi Moreno que ocupa el prime time de Telecinco, Déjate Querer.

Tal y como ha podido confirmar BLUPER, durante la grabación de la entrevista el pasado 19 de mayo, la protagonista exigió que no se trataran asuntos de su vida privada, algo que impidió a la presentadora ejercer su trabajo con libertad. En la entrevista, la ganadora de la pasada edición de Supervivientes ha vetado hablar de algunos temas como la decepción de Rocío Flores por la entrevista que concedió a Semana o las polémicas de Antonio David con su actual pareja Marta Riesco.

"Me imponen las cámaras", comenzaba diciendo la exconcursante, algo que llama la atención después de participar tres meses uno de los realities estrella de Mediaset. La presentadora del programa ha querido apuntar que, el objetivo de la entrevista era "conocer a la verdadera Olga Moreno" sin necesidad de nombrar a nadie más, clara referencia al ex guardia civil.

"Me encuentro bien, con ganas de vivir la vida y de luchar. Pero hoy he tenido una cosa personal sobre mi madre, que podía estar mejor. Por eso estoy así un poco emocionada, porque hoy me ha sucedido algo muy triste", comentaba entre lágrimas.

Toñi Moreno ha intentado conocer en más profundidad cómo está viviendo esta etapa de su vida, cargada de polémicas. "Soy una persona que no quiero que la gente sufra por mí, prefiero ver a la gente mejor que a mí", a lo que añadía que piensa "diariamente" en que debería cuidarse más.

Tras hablar de su infancia, leer una carta dedicada a su familia (lo hacía Toñi Moreno ante la emoción de Olga) y explicar su paso por Supervivientes, la presentadora aprovechaba la ocasión para contar a los televidentes la realidad de una entrevista que, a ojos del espectador, no parecía muy natural.

Olga Moreno apuntaba que le había gustado mucho la entrevista que concedió Nacho Palau al mismo programa de Telecinco, ante estas palabras, la presentadora lanzaba esa indirecta hacia la incapacidad de hablar de ciertos temas con su invitada de esta noche. "Nacho entró en este plató nerviosísimo, era la primera vez que se sentaba en un plató en su vida y era totalmente verdad. Él se sentó y habló de sentimientos y transmitió verdad". "Igualita que yo, ¿no?", replicaba entre risas la sevillana.

En ese momento, la conductora de Déjate Querer confesaba la verdad. "Mira, vamos a ser honestas con la gente, hoy ella necesitaba cariño. Va a venir otro día y ese sí que se va a abrir y vamos a hablar de todo".

Pero su discurso no terminaba ahí, y la presentadora aseguraba que, una manera de conocer a Olga era saber cómo se encontraba en relación a su situación. "Te voy a respetar todo. Creo que una manera de conocerte es saber cómo estás afrontando todo lo que te está pasando, en la entrevista que has hecho has puesto en su lugar al que será siempre el padre de tu hija". A estas palabras, Olga Moreno sentenciaba así el asunto en relación a Antonio David: "Al que quiero muchísimo, que tengo que decirlo".

[Más información:Olga Moreno boicotea la grabación de 'Déjate querer': así fue su tensa entrevista con Toñi Moreno]

Sigue los temas que te interesan