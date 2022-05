Rosa López, tajante en 'Déjate querer': “Es la primera vez que me presentan como realmente soy”

En su nueva aparición en televisión, Rosa López volvió a sacar su lado más emotivo y también volvió a hablar sobre su pasado y presente como cantante. La que fuera ganadora de la 1ª edición de Operación Triunfo y concursante de otros famosos talents como Mira quién baila y Tu cara me suena, fue una de las invitadas anoche de Déjate querer, el programa de entrevistas y reencuentros de Toñi Moreno en Telecinco.

Emocionada desde su entrada en plató, Rosa López quiso darle las gracias a Toñi Moreno por cómo la había presentado el programa, “es la primera vez en todo este tiempo que me presentan como realmente soy, como realmente me siento”. Cabe recordar que hace poco más de un mes, la cantante granadina ya habló de sufrimiento personal en Lo de Évole, en laSexta donde confesaba que “se trata de ser feliz, hagas lo que hagas, porque se sufre con las cosas que haces y no quieres hacer". Ya en dicha entrevista, reconocía que no se le caían los anillos con ningún oficio y en el momento en el que la música no le aportara esa felicidad no tendría problema en buscar otro camino.

En torno a Rosa, siempre ha habido un debate sobre porque su carrera musical no ha despegado como la de otros triunfitos, como por ejemplo David Bisbal, Manuel Carrasco o Aitana. Y las críticas más feroces no han dudado de tacharla como juguete roto de la industria. Sin embargo, ella asegura que no considera como tal, aunque sí reconoció en la entrevista que no siempre se ha hablado de ella como le hubiera gustado, “en aquel momento, en aquella España, se estaba más pendiente de si perdía o no kilos, yo he sido feliz y he tenido una buena infancia”. Algo que, también, remarcó en su entrevista con Jordi Évole.

Primera aparición de Iñaki en TV

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando la cantante de Europe's living a celebration confesó haber encontrado, por fin, al amor verdadero e incluso lo presentó en el plató de Toñi Moreno. Su novio Iñaki, es hoy un pilar más que fundamental en su vida y confesó cómo lo conoció: fue cuando estaba como público en un concierto de Marta Sánchez, “hubo un tumulto y vino él a rescatarme con otros compañeros, él me salvó, él fue mi ángel”.

Una relación que ha ido consolidándose de forma discreta con el paso del tiempo aunque por el momento, no hay más planes que el ahora.“Para nosotros estamos ya como casados, para mí ya es como mi marido, pero para lo de ser madre creo que hay que ser muy valiente, yo ya tengo 41 años y se me va a pasar el arroz, pero por ahora no”.

