Terelu Campos, incómoda en el plató de 'Sálvame' durante una conexión en directo con Pipi Estrada

En la tarde de hoy, el programa de Telecinco comenzaba su escaleta con otra aparición de Pipi Estrada, aunque esta vez contaba también con la presencia de Terelu Campos en el plató, ya que como cada viernes se encuentra al frente de Sálvame Limón.

Tal y como anunciaban ayer desde Telecinco, uno de los invitados que esta noche acude a Viernes Deluxe era precisamente la expareja de Terelu, Pipi Estrada, el cual se enfrenta esta noche a un 'polideluxe' en el que se incluyen preguntas sobre la hija de María Teresa Campos. Estrada volvía a la palestra televisiva tras su aparición hace dos días en el plató de Mediaset, a causa del decimotercer aniversario de emisión del programa dirigido por Óscar Cornejo.

"Terelu es una mujer que está en la historia de mi vida. Yo me equivoqué en las Memorias Pasionales, lo reconocí. He estado 11 años sin tener contacto con ella", comentaba Pipi Estrada el pasado 27 de abril. A lo que, visiblemente enfadada, ayer Terelu respondía tajantemente que jamás iba a "coincidir con él en un plató" y que esa relación formaba parte del "jurásico" de su vida.

Aunque no hayan coincidido de forma estrictamente física en un plató, Terelu Campos se ha visto obligada a conectar en directo con sus compañeras María Patiño y Adela González que estaban acompañadas del periodista. Visiblemente tensa, desde el comienzo de la conexión hasta el final de la misma, Terelu no se ha dirigido a él.

De hecho, la hermana de Carmen Borrego ni si quiera pronunciaba su nombre durante la conexión, en la que se podía ver a las dos presentadoras en una sala de Mediaset junto al periodista. "Están viendo ya a mis compañeras junto al invitado de esta noche, adelante chicas, es todo vuestro", comentaba la presentadora evitando decir Pipi Estrada.

En ese momento, la pantalla de la televisión se partía en varias ventanas: en una de ellas Terelu Campos con el rostro serio sin mostrar ningún tipo de emoción, en otra a las presentadoras y en la restante a Pipi Estrada.

El invitado no ha dudado en responder a las preguntas de Patiño sobre su relación con Terelu hace ya 18 años, mientras la propia protagonista escuchaba el discurso de Pipi dibujando alguna leve sonrisa ante alguna declaración del periodista. "Todavía no sé por qué me dejó Terelu. Carmen Borrego era mi paño de lágrimas cuando discutía con ella, sé que le he dado pena".

