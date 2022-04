Ayer era la primera expulsión de Supervivientes 2022 y yo lo vi. Mi yo de hoy le diría a mi yo de ayer que no perdiera horas de sueño. O que cambiara de canal y las perdiera bien.

La cosa empezó con una prueba para determinar qué equipo elegía playa. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con el típico juego de correr, saltar, coger cosas, tirar cosas, pasar por sitios con cosas, ensuciarse y arrastrarse. Pero con carros y raíles. Ganaron los del equipo de Marta, que sigo sin saber quién es pero grita mucho y canta sin venir a cuento. He visto a niños de ocho años salir de algunos cumpleaños tras horas ingiriendo azúcar mucho más contenidos de lo que es ella. Eligen la playa chachi, claro, y los otros irán a la chunga. En realidad se llaman La Royale y la Fatal, pero a mí me gusta más La Chachi y La Chunga. Y aquí lo importante es que nos entendamos.

Acusaciones de homofobia

Kiko Matamoros, que sigue sin parecerse a Kiko Matamoros, ha discutido con todo el mundo a lo largo de estos días: con Marta, con el novio de Enrique (el de Enrique y Ana), con el rubio de Cruz y Raya, con el exconcursante novio de la exconcursanta, con Marta, con Desi…

El novio de Enrique (el de Enrique y Ana) ha llorado bastante y les ha contado a los del otro equipo que Kiko “intenta hacerme daño con la homosexualidad”, que es una frase muy maravillosa. Kiko mientras tanto le grita que es un anónimo. Que también es muy grande como acusación y que nos da una idea del nivel al que se desarrollan los intercambios de ideas en esa isla. En el cumpleaños de los niños de antes he visto discusiones con mayor altura intelectual en sus argumentos.

Marta le dice al novio de Enrique (el de Enrique y Ana) que si está jugando con eso, con la homofobia y las lágrimas, para ponerles de su parte se va a enfadar. En el plató, la novia de Kiko Matamoros se indigna por las acusaciones de homofobia hacia este. A mí también me parece muy feote y creo que incluso forzado. Me la juego aquí, pero creo que ha querido jugar el papel de víctima para rentabilizarlo en el concurso, que eso en otras ediciones ha funcionado. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Spoiler: le sale mal.

Todos a la palapa

Acuden todos a la palapa para las nominaciones. Los nominados son el novio de Enrique (el de Enrique y Ana) que lloraba, la amiga de folclóricas, la que ganó OT hace mil años y el rubio de Cruz y Raya. El público salva a la amiga de folclóricas y Kiko discute con Desi, que todo el rato me parece Falete. La pelea no es más sofisticada ni profunda en su esencia que todas las de Kiko con cualquiera. Transcribo:

Kiko: sucia

Desi: sucio tú

Kiko: sucia tú

Desi: sucio tú

Kiko: sucia tú

Desi: esa boca

Kiko: no, la tuya

Desi: que me olvides

La de OT y Marta, que se llevan como el perro y el gato, han estado discutiendo todo el tiempo. No se soportan. La primera es desquiciante con su hablar pausado y su decir “cariño” a todo el mundo. Y Marta grita todo el tiempo, y canta sin sentido. Ante las imágenes, incluso ella no puede evitar exclamar “Ainhoa no me cae bien y yo estoy como una puta cabra”. Y qué razón tiene.

Primer expulsado

El público salva al rubio de Cruz y Raya y a la de OT, así que el expulsado es el novio de Enrique (el de Enrique y Ana). El pobre se lleva un disgusto porque esto era la ilusión de su vida. Que menuda ilusión de una vida. Kiko, que sigue sin parecerse a sí mismo, y el hermano del novio de la hija de la Pantoja (no es culpa mía, yo no he elegido a los concursantes) aplauden mucho y lo celebran. A Marta (“yo estoy como una puta cabra”) eso le parece muy mal y grita y les afea eso mientras dice que a ella tampoco le cae bien pero que eso no se hace. Son adultos, recuerdo. Y en público.

A estas alturas del programa, a mí me cae mal todo el mundo. Menos el exnovio de Miguel Bosé y el que hace esgrima. Yo los expulsaría a todos, ganarían ellos y se acabaría el programa hoy mismo por la vía de urgencia. Pero como nadie me hace caso, es la prueba para elegir líderes de equipo. Me temo que sea otra prueba de subir, bajar, saltar, arrastrarse y coger y dejar cosas, pero no: tienen que aguantar la respiración bajo el agua metidos en una jaula. Resultan líderes el que hace esgrima (yuju) y el primo lejano del Rey. Y mientras tanto descubrimos que el novio de Enrique (el de Enrique y Ana) no se va a Madrid, que se queda en la isla como parásito de los de la playa chachi. No podrá hablar con ellos, pero se queda en la isla.

Enrique, el de Enrique y Ana y novio del culturista y homosexual, está muy enfurruñado en el plató. Sobreactuadamente enfurruñado, me atrevería a decir. Mientras trata de discutir con la novia de Kiko (y con cualquiera, diría yo) con más ánimo de asegurarse platós que de defensa del expulsado, me temo, me levanto a sacar la basura. Por desinterés hacia el personaje, más que por responsabilidad doméstica.

Los nominados

Cuando vuelvo, son las nominaciones. Atentos: el ex de Miguel Bosé nomina a la modelo desconocida; la amiga de las folclóricas, a la de OT; la de OT, a la amiga de las folclóricas; Desi, a la amiga de las folclóricas; el exconcursante novio de la exconcursanta, a la amiga de las folclóricas, la gritona desquiciada a la de OT; la modelo desconocida, al exconcursante novio de la exconcursante; la amiga de la ex del ex de Rociito, al rubio de Cruz y Raya; el rubio de Cruz y Raya, a Kiko; Anabel Pantoja, al rubio de Cruz y Raya; el hermano del novio de la hija de la Pantoja, al rubio de Cruz y Raya; la exconcursanta novia del exconcursante, al rubio de Cruz y Raya y Kiko Matamoros, al rubio de Cruz y Raya. El primo lejano del rey, como líder de su grupo, nomina directamente a la de OT. Y el que hace esgrima, como líder del suyo, nomina directamente a Kiko.

Así que los nominados esta semana son la amiga de las folclóricas, la de OT, el rubio de Cruz y Raya y Kiko Matamoros. Y con esto se acababa la cosa, casi a las dos de la mañana, que se dice pronto.

Sigue los temas que te interesan