La emotiva historia personal de Caterina de ‘MDLC’: sufrió depresión y tuvo un accidente de tráfico

La octava gala de Maestros de la costura arrancó este Martes Santo con una prueba muy especial: los concursantes debían arreglar una camisa utilizando como modelos a miembros de su familia. Así, conocimos a Eduarda, la abuela de Eduardo Navarrete, por la que el aprendiz se desvive en gestos de cariño, o a Caty, la madre de Caterina, quien además de madre es su “mejor amiga”.

Durante el desarrollo del reto, Caterina permitió a los jueces conocer un poco más de la relación con su progenitora, con quien tiene cierta dependencia desde que sufrieron un accidente.

“Ella era una chica muy echada para adelante, divertida, animada”, aseguraba la madre. Y entonces Caterina se abrió en canal para narrar cómo vivió momentos complicados mientras estudiaba Trabajo Social en Barcelona y sufrió depresión. Además, tuvo que pasar seis meses en rehabilitación tras un accidente de tráfico en el que iba acompañada de su madre. “Fueron años bastante duros, más por ellos, porque al final quién te ve mal son mis padres y mi hermana, y por eso digo que son mis mejores amigos y para mí lo son todo. Estoy tan orgullosa de la familia que tengo, de mi prima, de mi gata…”, relató Caterina, con lágrimas en los ojos.

Esta gala fue la última en la que esta aprendiz permaneció en el concurso. Y es que en la prueba de eliminación tuvo que coser contra Lluís y contra Borja. Los jueces habían pedido la confección de una prenda que combinase el estilo de María Escoté y Lorenzo Caprile, pero ella sabía que no había realizado un buen trabajo y acumuló varios errores. No supo interpretar los tejidos, y aunque aplaudieron que intentase hacer algo diferente, los jueces decidieron con relativa facilidad de que ella era la que tenía que quedarse a las puertas de la semifinal.

“No me llevo el maletín, pero me llevo amigos”, explicaba la participante, que aseguró haber sido “muy feliz, y creo que soy otra Caterina”. “Hemos visto una Caterina fuerte, ganando en seguridad. El talento está, por eso estás aquí. Tienes que trabajar eso, nosotros lo sabemos, creemos que has arrancado y todo va a ir muy bien”, le dijo la presentadora Raquel Sánchez Silva en su adiós.

Ya solo quedan dos entregas para el fin de la quinta edición de Maestros de la Costura, y así, la semana que viene se desarrollará la semifinal, en la que competirán Lluís, Borja y Eduardo Navarrete del grupo de los concursantes repescados y Pablo y Lili de los nuevos aprendices.

