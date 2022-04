María Patiño se emociona al recordar a su padre y Terelu Campos le dedica unas bonitas palabras

Como si de un viernes se tratara, Adela González y Nuria Marín han presentado la primera parte del programa de Telecinco, Sálvame Limón, en cambio, María Patiño era la encargada de conducir Sálvame Naranja, una segunda parte del formato a la que cada vez le recortan más tiempo.

Pero a diferencia de otros días, Terelu Campos no se sentaba al lado de la gallega ya que se encontraba en su Málaga natal, disfrutando por primera vez de la Semana Santa, desde el comienzo de la pandemia. El momento tan especial que estaba viviendo la hija de María Teresa Campos era ilustrado por las cámaras de su programa, que conectaban en directo con ella para ver cómo se encontraba. "No me puedo creer que podamos volver a vivir esto", comenzaba diciendo la presentadora. "Para mí, la Semana Santa es una de las cosas más bonitas que puedo vivir. Yo al Cautivo le doy las gracias y le pido por la salud, yo he sido muy castigada por la salud, le doy las gracias por permitirme estar viva y estar un año más aquí".

Mientras Terelu explicaba la emoción que le provoca este momento del año, María Patiño rompía a llorar, al ver a su padre reflejado en el testimonio de la malagueña. "Estoy emocionaba porque me acuerdo de mi padre", decía entre lágrimas. Al conocer la emoción que estaba sintiendo Patiño, la hija de María Teresa Campos le dedicaba un bonito agradecimiento a la que fuera su compañera en Sálvame Lemon Tea, y con la que ahora comparte plató en Sálvame Naranja. "En primer lugar, mi agradecimiento en esta Semana Santa es por ti, por permitirme estar hoy aquí también, a ti por haber compartido y seguir compartiendo momentos de televisión. Ya lo hemos hablado en privado, pero quiero hacerlo público, me siento muy afortunada de presentar contigo codo con codo y me siento muy cómoda y por eso quiero darte las gracias".

Patiño no podía aguantar las lágrimas, y continuaba escuchando el discurso de su compañera sin palabras. "Tuvimos un momento muy complicado en nuestra vida, pero mi vuelta a Sálvame, de tu mano, fue también de la mano de la que nos protege y está siempre con nosotras, que es Mila". Finalmente, la presentadora de Socialité le agradecía a su compañera las palabras y le pedía que "disfrutara" de estos días, y aclaraba que su padre "era muy cofrade".

