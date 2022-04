Jorge Javier Vázquez vuelve a cargar contra Jiménez Losantos: "Me han dicho que tiene halitosis"

La guerra entre Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, y Federico Jiménez Losantos, conductor de Es la mañana de Federico, está en pleno auge, y es que desde sus respectivos programas han dejado bien clara la animadversión que se procesan.

El pasado martes, Jorge Javier Vázquez lanzaba una 'pullita' al medio de comunicación fundado por Jiménez Losantos, Libertad Digital, y aseguraba que todo lo que publica es "absolutamente mentira". Algo que no gustó al locutor que no dudó en atacar al catalán con la 'Operación Deluxe', investigación policial que sobrevuela a la dirección de Sálvame: "¿Es mentira que la policía ha investigado lo que define como una trama criminal? ¿O estás mintiendo tú porque estás muerto de miedo?".

Algo a lo que el presentador de Telecinco no quiso contestar directamente en la tarde de ayer, pero sí quiso mandarle otro mensaje al periodista de esRadio. "Lo veo como que está haciendo el camino a la inversa, cada vez le veo más pequeño, como de niño, yo creo que están a punto de operarlo de fimosis. Es como El extraño caso de Benjamin Button. Con lo pequeño que se está quedando, ¿cómo se le estará quedando la pichilla?", comentaba el catalán al final de Sálvame Limón.

Jorge Javier: “hoy he visto a Jiménez Losantos. Qué recogidillo está, es el Estraño caso de Benjamin Button, se hace cada vez más pequeño, como de niño, creo que están a punto de operarle de fimosis” 🤭🤭 #yoveosalvame pic.twitter.com/4CfwbJnSa5 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 6, 2022

Y lejos de calmar la polémica en la tarde de hoy, Vázquez ha vuelto a cargar contra el que ha bautizado como "Benjamin Button Losantos". "Cuando quise ir a promocionar mi obra a su programa, me dijeron que no me llevaban porque su audiencia no iba a entender que fuera a una entrevista una persona a la que critican todos los días. Fíjate el concepto que tienen de la democracia". Pero su discurso no terminaba ahí, y tras la pregunta de Adela González sobre si él traería a Jiménez Losantos a Sálvame, respondía con una rotunda negativa: "No, no, porque me han dicho que tiene halitosis, que desde que hay Covid están encantados porque están con pantallas de cristal". A lo que añadía que "lo mejor" que le han contado sobre el locutor, es que "él dice que se quita a las mujeres de encima", finalizaba entre risas.

Jorge Javier vuelve a la carga con Jiménez Losantos 🤭🤭 #yoveosalvame pic.twitter.com/xxizWtdbVu — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 7, 2022

