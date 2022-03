Marta Torné: “Me creía que sería la nueva Ana Rosa Quintana y la hostia que me pegué"

En sus 44 años de vida, Marta Torné ha participado en algunos de los programas de televisión de más éxito. Sin embargo, hasta ahora nunca se había puesto al frente de un programa musical. Esta noche estrena en TV3 el talent Euforia, junto al cantante Miki Núñez, en la que es la gran apuesta en el entretenimiento de la cadena para esta temporada después de cinco años sin tener ninguno en su parrilla.

Producido por Veranda, el talent tiene la finalidad de buscar la mejor voz de Cataluña y cuenta con un jurado con caras muy conocidas en el territorio como la cantante y exconcursante de la segunda edición de Operación Triunfo, Elena Gadel, el rapero Lildami o el actor Marc Clotet (Física o química).

¿Cómo ha sido la vuelta a TV3 con este talent musical?

Vuelvo a TV3 de la mano de Veranda, la misma productora con la que hice Persona Infiltrada, y con el mismo director, Tono Hernández, que es de lo mejor con lo que he trabajado por lo que me siento como si estuviera en casa. No me imaginaba la magnitud de este proyecto y de reinventar el talent.

En tus inicios en televisión, en ‘Vitamina N’ (City TV 2002-2004) con Jordi González, ya cantabas...

¡En esa época me atrevía con todo! Cuando era pequeña con 10 años cantaba en un coro e incluso en las notas de párvulos ponían "le gusta mucho cantar". Me dan mucha envidia todos los concursantes porque me gustaría saber cantar.

Bueno, participaste en Tu Cara Me Suena como invitada. ¿Te dejarías seducir por una décima edición?

De momento, no lo sé. Es un programa que tienes que ir a pasártelo bien. Ojalá saliese, pero creo que ahora están cogiendo a otro tipo de perfiles con los que yo me quedo fuera. No lo sé, no me lo he planteado. Con Tinet Rubira (director de Gestmusic) tuvimos muchas conversaciones para ir y me ofreció ir de invitada. Me lo pasé muy bien, pero también me puse muy nerviosa porque la música es un terreno que no controlo.

Después de participar en ‘MasterChef Celebrity’, ¿te es más fácil empatizar con los concursantes?

Si, supongo que sí. Pero no puedes compararlo con un programa show culinario ya que Euforia está más basado en un programa musical.

La última serie en la que te hemos podido ver ha sido Los espabilados (Movistar 2021), de Albert Espinosa. ¿Cómo fue la experiencia?

Tenía un papel pequeñito, pero a la vez complicado porque era la pareja del protagonista y teníamos un drama personal complicado. Y encima le tienes que añadir que vivimos el temporal más heavy de los últimos 40 años en Italia. Luego me podréis ver en una serie Ídolo, para Netflix, junto a Eduardo Casanova.

Tus inicios fueron en City TV fueron con Jordi González, quién recientemente ha dicho que se coge un año sabático...

No lo sabía. ¡Ostras! Con Jordi hace más de 20 años que trabajé con él. Es la persona con la que más he aprendido y me sigue poniendo nerviosa. Mira que tenemos muy buena relación y lo quiero mucho pero, cuando le veo, me impone. Vitamina N es un programa que hecho mucho de menos y cada vez que veo ese plató, ahora convertido en una tienda de electrodomésticos, me entra mucha tristeza.

Presentación de 'Euforia'.

Tuviste tal éxito en ese programa que pasaste a sustituirle cuando él se fue a Telecinco...

No fue una decisión acertada, no lo debería haber hecho. Yo estaba yendo a Madrid con una borrachera de éxito -empezó a colaborar en TNT con Jordi González-, me creía que sería la nueva Ana Rosa Quintana y me hicieron un contrato de cadena en 8TV. Entiendo que no funcionase y la hostia que me pegue.

Otra de las personas que está triunfando es el actor Josep Ferré, con el que coincidiste en ‘Vitamina N’...

Me alegro por Josep porque tiene mucho talento.

Con quién coincidiste en Hable con ellas fue con Rocío Carrasco. ¿Has podido hablar con ella de todo lo que ha pasado este año?

Hablé con ella y con Fidel (Albiac) la semana pasada porque tenemos muy buena relación y mucha amistad. No hablamos de esto. Es una relación independiente a esto.

¿Cuesta hacer esta separación con su vida personal?

De Rocío Carrasco todos sabemos de su vida desde que nació, luego la conocí y nos hicimos amigas. Ella ya formaba parte de este universo del corazón, y hemos intentado nunca hablar de este tema porque para ella es más saludable. Muchas de las cosas que ella explicó en el documental ya las sabía.

¿Ya tienes en mente el próximo proyecto?

Tengo uno que me hace muchísima ilusión, pero no se puede contar nada. Es de esas cosas que por contrato, si las dices, se rompe todo. Y luego empiezo a rodar una serie para Amazon de la que tampoco puedo avanzaros nada.

