Marta Torné: “No voy a volver a trabajar en Telecinco”

Marta Torné (39 años), junto con Ivan Noda y Laura Sánchez (36), ha ejercido de madrina en la presentación de la Tenerife Fashion Week que tendrá lugar en la localidad de Arona en el mes de mayo. Y lo han hecho en el recinto Ferial de Ifema durante la feria de Turismo, Fitur. Vestida con unos pantalones de inspiración retro de la firma Secondskin, y una camisa floreada, la actriz, que interpreta a Paloma en la serie Velvet Coleccion de MoviStar + disponible bajo demanda, fue la encargada de presentar el acto y concedió con posterioridad una entrevista a EL ESPAÑOL.

¿Tus experiencias en Tenerife?

Estuve hace poco en México y me acordé precisamente de este destino ¿Para qué me voy tan lejos teniendo las islas tan cerca? Y mira que México es bonito. En México pillé la semana más fría del año, y estábamos a quince grados y en Canarias aunque haga frío estás a 18 grados como mínimo. Y eso sin hablar de la gente que es muy cariñosa, de sus gastronomía y de esos vinos de tierra volcánica tan buenos que ofrecen las Islas Canarias. La isla que más me gusta es Tenerife. En el sur hace buen tiempo durante todo el año.

Actriz, presentadora, aún se recuerdan las magníficas críticas que obtuviste por Más allá del puente en tu debut teatral… ¿En qué ámbito te encuentras más a gusto?

Lo de actriz no me llegó hasta El Internado, y fue de una forma muy casual. Y mi debut teatral fue complicado. Había mucho monólogo, e incluso monólogos improvisados ante el público, rompía lo que se llama la cuarta pared. Luego vino El Ministro con Carlos Sobera (57) haciendo teatro por toda España, ahora tengo otro proyecto muy interesante.

¿En qué consiste?

No debería hablar aún del tema porque no está confirmado, es un musical, me lo confirman a principios de febrero, y es algo muy especial, muy intimista, con un chico con discapacidad. Estoy muy ilusionada con ello.

¿Cantas mejor o peor que Jorge Javier (47)?

No le he oído aún.

¿Qué va a ocurrir con tu personaje de Paloma Oliver en Velvet Collection, la voluptuosa secretaraia de Clara? ¿Conseguirá su sueño de salir en las revistas?

Sigo con él, va a haber una segunda temporada en la que empezaremos a trabajar el mes que viene y, por supuesto, estoy muy contenta. Pero no puedo adelantar detalles.

¿Va a dar mucho de sí el personaje?

Sí, espero que sí… La primera temporada fue un poco de presentación del personaje. No tengo guiones, ni nada de nada, y estoy ansiosa por ver qué pasa. Tenemos previstas las lecturas para mitad de febrero.

¿Se supone que vas a tener más protagonismo?

Pues no lo sé, pero no importa, es una serie muy coral y la protagonista es Marta Hazas (40), Imanol Arias (61) y el resto somos un poco el conjunto. Aparezco en casi todos los episodios, eso lo he deducido hablando con Mónica Cruz (40).

¿Te da tristeza que se acabe Cámbiame, el programa que presentabas hace un año?

No se acaba Cámbiame.

Pues eso es lo que se rumorea

La verdad es que no lo sé.

Se habla mucho en las redes sociales del tema, y se sigue hablando de ti. Se ha hecho una especie de referéndum para preguntar si tiene que continuar Carlota Corredera (43) o deberías volver tú. Y no me digas que no quieres hablar del tema.

Yo hablo de lo que tú me digas, menos de política. ¡No se hace referéndum en Cataluña y sé hace en lo de Cámbiame!

¿Volverías a presentar Cámbiame?

Es como si me dijeras… ¿Volverías a hacer El Internado? Son cosas del pasado. Es que no sé por qué me preguntas esas cosas.

Porque han ocurrido muchas cosas en las últimas semanas. Han colgado en el pasillo de Telecinco una foto de Carlota, pero Pelayo (31) en su cuenta de Instagram le ha dado la enhorabuena y le ha dicho: "¡Felicidades Carlotiña! Qué pena que hayan quitado la de Cámbiame, han puesto la tuya en su lugar...".

No tengo que opinar nada de todo esto, entiendo que pongan a Carlota porque es presentadora de la cadena, que quiten el cuadro de la foto del equipo me sabe mal no porque este yo, me sabe mal si eso significa que se acabe un programa porque conozco a la gran mayoría de la gente que trabaja allí, y me sabe mal que se queden sin trabajo, pero yo no tengo ni idea de si esto es así o no.

Pero la gente de allí te echa mucho de menos.

Hace un año que no estoy en ese programa. Parezco Chenoa (42) y Bisbal (38), que me preguntan siempre por lo mismo.

Eso es que has dejado huella… No te quejes. No está mal.

Ya, pero luego los titulares que ponen y me arrepiento, y pienso: "No tenía que haber dicho nada". Yo estoy encantada de la vida, estoy muy feliz, deseo que les vaya bien, que no se acabe el programa, por supuesto que no… que quiten la foto, pues yo que sé, no es asunto mío.

¿Qué recuerdos guardas de Pelayo?

Es que los recuerdos no son recuerdos, porque somos amigos, y porque tengo relación con todos los compañeros. No es pasado, es presente para mí. Es una amigo al que quiero mucho. Natalia (35) es con quien tengo más afinidad en muchas cosas, con ella comparto más opiniones. Pelayo es una persona a la que adoro y a Cristina (48) también.

¿Te gustaría volver a trabajar con ellos?

Podemos dejar el tema de Cámbiame. ¿Si voy a volver a Telecinco? Por favor. No voy a volver, hace un año que se acabó. Estoy haciendo muchas otras cosas.

¿Tu opinión de Carlota?

Lo he dicho muchas veces, es amiga mía, la quiero mucho, fue mi jefa hace quince años, que trabaja muy bien como presentadora, lo hace estupendamente, es que no hay mal rollo. Es que, repito, me siento como Chenoa y Bisbal. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?

Marta Torné en el evento. Gtres.

¿Qué tal tu vida de casada con Roger (44)?

Muy bien, soy feliz. Va todo perfectamente. Es una persona estupenda, si no no me hubiera casado con él.