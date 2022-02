La contundente respuesta de Alexia Rivas a Lequio y Rocío Flores que Sonsoles Ónega intenta frenar

Alexia Rivas está en el foco mediático por su estrecha amistad con Omar Sánchez, con quien se ha especulado que la periodista ha podido iniciar una relación tras su ruptura con Anabel Pantoja. La colaboradora de Ya son las ocho no ha dudado en responder a quienes han criticado su actitud pública durante su viaje a Gran Canaria, entre ellos Alessandro Lequio y Rocío Flores, a quienes dedicó un contundente mensaje este jueves.

"Dejadme contestad a las personas", advertía la colaboradora a sus compañeros de mesa. Alexia comenzaba por Lequio, a quien dijo lo siguiente: "Que usted me dé clases de moral y de fotos... puedo hablar de Mar Flores, de Ana Obregón, de Eugenia Martínez de Irujo... ¿me vas a hablar de interés en relacionarse con gente conocida?".

Beatriz Cortázar respondía entonces a su compañera que las mujeres a las que citaba eran antiguas parejas del italiano. "Ah, claro, pero si las tengo yo, es interés por estar en primera línea", espetaba Rivas.

Sonsoles Ónega trataba de apaciguar las aguas pidiendo a la colaboradora que no hablase de otros compañeros: "Alexia, entre compañeros no os deis zascas". Pero la influencer se justificaba recordando que "él ha empezado". "También es verdad, es que esto es complicado", reconocía la presentadora.

Tras su respuesta a Lequio llegaba el turno de Rocío Flores. "Tú dices que me gusta estar en primera línea cuando tu padre lleva 25 años en primera línea por poner verde a de tu madre. Y dices que [a Anabel] no le molesta que esté con una chica, sino con 'esa chica', pues te aseguro que prefiero ser el tipo de chica que soy yo que el tipo de chica que eres tú", aseveró.

Una vez más, Ónega censuraba las palabras de Alexia. "Bueno, por favor, también te voy a decir una cosa, Miguel Ángel. No va a ser este plató al altavoz de zascas a todos los compañeros", espetó dirigiéndose al jefe de sección.

Las palabras de la joven sobre Rocío Flores le generaron, además, un enfrentamiento en directo con Gloria Camila Ortega, que también estaba colaborando en el programa. Pero la colaboradora volvía a defenderse de las acusaciones de acercarse a hombres famosos por interés: "Si supierais con la cantidad de famosos con los que he estado y que nadie sabe porque yo no he querido contarlo...", zanjaba ante la sorpresa de sus compañeros.

