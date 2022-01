¿Quién canta ‘Ay mamá’, la canción del nuevo especial de Rocío Carrasco en Telecinco?

Noticias relacionadas Rocío Carrasco y Julián Muñoz, dos docuseries que se contradicen y muestran la incoherencia de Mediaset

Este lunes Sálvame ha estrenado el tráiler del nuevo especial que preparan alrededor de la figura de Rocío Jurado a través de las pertenencias que conserva su hija mayor, Rocío Carrasco. En las primeras imágenes aparece Carrasco abriendo varios contenedores una vez más, viendo algunos trajes míticos de Rocío Jurado, como una bata que llevó en el programa Cantares. “Esta se viene conmigo”, dice Carrasco.

En otro momento se reencuentra con objetos como el ángel que decoraba su cabecero de la cama, o un retrato de Rocío Jurado obra del pintor Antonio Montiel. También aparecen cajas con pertenencias de Ortega Cano o de sus hermanos José Fernando o Gloria Camila, las cuales les devolverá a sus propietarios. “Se lo doy a ellos que es de su infancia y de sus padres”, se le escucha decir.

La canción ‘Ay, mamá’.

En el avance, como acompañamiento, se escucha una canción titulada Ay mamá, que es una oda a las madres, y que viene como anillo al dedo en esta nueva aventura televisiva de Rocío Carrasco recordando la figura de su progenitora. “Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname ante de empezar soy engreída y lo sabes bien... A ti que tienes siempre caldo en tantas guerras, tú que podrías que podrías acabar con tantas guerras, escúchame, mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix”, se escucha decir en la canción.

Este tema del nuevo especial de Rocío Carrasco, Ay mamá, está interpretado por Rigoberta Bandini, y es una de las 14 propuestas que Televisión Española pone en manos del público y del jurado para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión.

Aunque la canción ha sido editada ahora, lo cierto es que Paula Ribó González, o lo que es lo mismo, Rigoberta Bandini, la compuso hace años, y la rescató para el próximo Benidorm Fest. “Me empecé a motivar, pero no tenía canción, se estaba muriendo mi abuela y solo me salían canciones supertristes, que están muy bien, pero no puedo matar a Europa así. Al final recuperé de un disco duro esta canción que había compuesto hace años y que de alguna manera también me vinculaba a ella, porque era la matriarca y es un tema que habla de empoderamiento femenino”, dijo el pasado 23 de diciembre la artista, en un encuentro con la prensa al que asistió BLUPER.

“Ha sido un proceso muy difícil, una producción a contrarreloj, con la presión de que tiene que tener ritmo... Al final dije "mira, me da igual que no sea eurovisivo". Estaba hasta el coño de que me dijeran que no es eurovisivo. Al final creo que hay una canción que tiene ritmo, que la siento mía y que me gusta”, valoraba la artista, que ahora verá su promoción multiplicada gracias a este especial de Telecinco sobre las pertenencias de Rocío Jurado.

Sigue los temas que te interesan