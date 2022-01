Dos espontáneos enseñan el trasero en una conexión en directo de ‘El programa de Ana Rosa’

Una de las noticias de la crónica social de esta semana es la relación sentimental de la periodista Marta Riesco y Antonio David Flores. Por ello, no hay programa de Telecinco que no se haya trasladado hasta Málaga, donde vivía Antonio David con su hasta ahora esposa Olga Moreno, para cubrir la noticia. El programa de Ana Rosa, donde trabaja la propia Riesco, contó con información de primera mano con reportera Leticia Requejo, que no esperaba que unos espontáneos intentasen torpedear su conexión.

Leticia se encontraba frente a la casa de Olga Moreno, y cuando comenzó a hablar en directo con el programa, dos jóvenes que estaban apoyados contra una pared se bajaron los pantalones y enseñaron sus calzoncillos, tanto por detrás como por delante. Para no pasar desapercibidos, uno se agachó para que se le viese más las posaderas.

Un gesto que la periodista no pasó por alto. “Lamentable. Hay gente en esta vida para todo. Pero cosas como estas son las que tenemos que aguantar muchas veces trabajando en la calle”, valoró Requejo en sus redes sociales.

Lamentable. Hay gente en esta vida para todo. Pero cosas como estas son las que tenemos que aguantar muchas veces trabajando en la calle https://t.co/egZ9Ql9YJ9 — ~Leticia•Requejo~ (@soyleticiaconc) January 13, 2022

Marta Riesco habla en ‘El programa de Ana Rosa’

Hay que destacar que una de las protagonistas de la noticia, Marta Riesco, decidió hablar en El programa de Ana Rosa, donde trabaja, de su relación, aunque intentó destacar en todo momento que ella está allí como profesional del periodismo y no como personaje.

“Me ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo llegar a ser periodista, reportera, y estar en el programa en el que siempre he querido estar”, le decía a Joaquín Prat, pero añadía que “a veces el corazón manda” y que “quizá, si hubiese pensado en todas las consecuencias, no habría llegado hasta aquí”.

“Soy una mujer que, ahora mismo, quiero que me defina mi trabajo, no con quién estoy. Lo digo porque sé que es complicado, sobre todo si estás empezando una relación con Antonio David Flores. Sé que va a ser muy complicado, pero os pido por favor que me dejéis intentarlo”, aseguró también.

“No quiero ir a un reality, no quiero conceder ninguna entrevista de nada sobre mi vida privada. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. También aclarar que jamás, nunca, he comercializado con nada que tenga que ver con mi vida privada”, insistió Marta Riesco, ante las voces que la acusan de haber vendido las fotos publicadas por Lecturas.

