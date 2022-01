Entradas, horarios, orden de actuaciones...: RTVE resuelve todas las dudas sobre el Benidorm Fest

RTVE ha desvelado este jueves nuevos detalles del Benidorm Fest, cuya celebración tendrá lugar la última semana de enero. Ante los rumores y las dudas generadas por aspectos como el reparto de entradas o el aforo del recinto, la cadena pública ha convocado a la prensa para aclarar punto por punto estos temas y revelar novedades desconocidas.

La jefa de la Delegación Española en el Festival de Eurovisión, Eva Mora, y la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, han desgranado el planning de ensayos y ruedas de prensa de la semana del certamen. "Va a tener una mecánica muy parecida a la de Eurovisión", adelanta Mora.

Así, habrá ruedas de prensa tras cada semifinal, así como una previa a la gran final y otra posterior con el ganador, ganadora o ganadores. La prensa podrá acceder a todos los ensayos, salvo el del lunes 24 de enero, que se efectuará a puerta cerrada y será el primer contacto de los artistas con el escenario.

Las dos semifinales se emitirán en torno a las 22:40 horas (26 y 27 de enero), mientras que la final del sábado 29 comenzará a partir de las 22:10 horas. Por su parte, los ensayos se realizarán a las 15:00 horas los días que no hay gala y a las 17:00 horas el resto de días.

El escenario

Por primera vez, RTVE ha dado detalles sobre cómo será el escenario sobre el que se podrá ver a los 14 artistas del Benidorm Fest defendiendo su puesta en escena. Se tratará de un doble escenario con forma hexagonal: el de las actuaciones y un segundo con los presentadores, el jurado y la green room. En medio de ambos sets estará el público asistente.en medio estará el público

Entre las tecnologías con las que contará el escenario, destacan las columnas robotizadas que conforman una triple pantalla con módulos giratorios, permitiendo así la movilidad y versatilidad para las puestas en escena.

El aforo

Uno de los temas que más incertidumbre ha generado es el del número de asistentes que podrá tener el Benidorm Fest. En ese sentido, Eizaguirre ha insistido en que "se están realizando todas las pruebas de seguridad, paso de bomberos, etc. Hay que mirar muchas cosas antes de tomar la decisión definitiva".

Pese a que en un primer momento se habló de unas 1.000 personas, ahora esa cifra se reducirá para poder cumplir con todos los protocolos. En cualquier caso, RTVE emplaza a la semana que viene para conocer el aforo definitivo.

"No queríamos crear falsas expectativas acerca del número de personas que iban a poder estar dentro. No hemos querido dar entradas y luego tener que retirarlas", añade la directora de Comunicación. "Los primeros interesados en que esté lleno y todo el mundo esté contento somos nosotros, pero no podemos anteponer esas ganas a las medidas de seguridad y sanitarias", concluye.

El reparto de entradas

Son muchos los rumores que ha habido sobre el reparto de entradas para acceder a las semifinales y a la final del Benidorm Fest en el Palau municipal L'Illa de Benidorm. Por ello, este jueves el ente público ha aclarado que habrá un número de entradas que se podrá adquirir de forma gratuita a través del portal entradas.com. El resto de boletos se repartirá entre RTVE, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benidorm y una empresa contratada por Boomerang.

"Vamos a supervisar ese reparto de entradas. Tenemos muchísimo interés en que los eurofans puedan participar de esta fiesta. Lo intentaremos hacer lo mejor posible", expresa Eizaguirre.

La cadena ha desmentido que vaya a exigir la asistencia a las tres galas para poder estar en el certamen como público. "Nos gustaría poder decir mucho más, pero os pedimos un poco de prudencia y comprensión. A veces las cosas no son exactamente como nos gustaría que fueran", comenta Eva Mora.

El jurado

El resultado de las semifinales y de la gran final del Benidorm Fest se establecerá por el 50% de los votos del jurado (nacional e internacional) y del público (televoto + muestra demoscópica).

Sobre la elección de los cinco miembros del jurado profesional, Mora asegura que RTVE está siguiendo "los criterios de la UER: que sean profesionales independientes del sector".

En cuanto al jurado demoscópico, se ha encargado la elección de la muestra a Ipsos, la empresa que ya realiza esa tarea en el Festival de Sanremo en Italia. Dicha muestra estará dividida entre hombres y mujeres, a su vez clasificados en edades de 18 a 44 años y de 45 en adelante.

"Se ha elegido a 430 personas, pero estará integrado por 350, el resto son reservas. El único requisito, además de la edad y el género, es que no rechace la música española. También preguntamos por su relación con el festival, pero es información complementaria, no obligatoria", expone Eizaguirre.

El orden de actuaciones

Uno de los momentos más esperados de esta rueda de prensa ha sido el anuncio oficial de la semifinal adjudicada a cada artista y de su orden de actuación en el Benidorm Fest.

Luna Ki será la encargada de abrir la primera semifinal con su tema Voy a morir, mientras que Chanel y su SloMo cerrarán las actuaciones de ese miércoles 26 de enero. En el caso de la segunda semifinal, abrirá Xeinn con Eco y cerrará Sara Deop con Make you say.

El criterio para este reparto ha sido el espectáculo: "Se han tenido en cuenta las puestas en escenas, el montaje y el desmontaje, también el ritmo y encajar con los artistas invitados", relata Eva Mora.

En cuanto al plan B en caso de que alguno de los participantes no pueda estar sobre el escenario debido al Covid-19, la cadena ha desvelado que se emitirá el primer ensayo de la actuación. En caso de que ese ensayo no haya podido ser realizado, se utilizará el videoclip del tema. Como última opción, si ninguna de esas opciones es posible, se baraja utilizar la canción con un fotomontaje. "Son decisiones que tenemos que tomar de forma precipitada", afirma la jefa de Delegación.

Finalmente, RTVE se ha referido al esfuerzo por tratar de captar audiencia y que el Benidorm Fest sea un programa competitivo. "Haces un programa para la gente lo vea, pero lo principal es que lo que salga esté bien hecho", explica Eizaguirre. "Queremos ganar y ser competitivos. Tenemos una vocación de servicio público, pero sin audiencia es más difícil", concluye.

