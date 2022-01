El discurso viral de Manu Sánchez contra los políticos en 'Antena 3 Noticias': "Nos toman por tontos"

Manu Sánchez, presentador de las Noticias de la mañana en Antena 3, ha dedicado un alegato a los políticos que no ha tardado en volverse viral. El periodista ha confesado que ha sido positivo en Covid-19 en esta nueva ola y ha aprovechado para criticar la gestión de la pandemia.

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", afirma al inicio de su discurso. Sánchez recuerda que el 9 de noviembre comenzaron a detectarse casos de Ómicron y que poco a poco países como Alemania, Bélgica o Reino Unido batían récord de contagios. "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos", espeta.

"Ninguna medida, pasaban los días, llegaba la Navidad y a dos días, a dos días tan solo de la Nochebuena se reunían. ¿Para qué? Solo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores. Nos tomaban por tontos", insiste el presentador.

¿Por qué no habéis hecho viral esto? pic.twitter.com/m5GtVNl2Tw — Oritrón (@CoronaVid19) January 4, 2022

El periodista ha hablado en primera persona para contar su experiencia con la sanidad madrileña, esa que según Ayuso es "la mejor de España". "Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto", asevera.

Y prosigue: "Llegamos a final de año con la sexta ola desbocada necesitando analizar cada curva, cada incidencia, cada número de contagiados. Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo. ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón, como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos".

Finalmente, Manu Sánchez habla directamente a la clase política para lanzar un contundente mensaje: "Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan, o al menos lo intentan, nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos".

