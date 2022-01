Ana Guerra le cuenta a Chicote con qué dos únicos compañeros de ‘OT’ mantiene relación

La cantante canaria Ana Guerra fue la protagonista este martes 4 de enero del programa Fuera del mapa, el espacio de entrevistas de Alberto Chicote en laSexta. Una artista que conocimos gracias a Operación Triunfo en su edición de 2017, y que confesó que la relación con los que fueron sus compañeros dentro del concurso se tambaleó rápidamente, hasta el punto de solo mantener buena relación con dos de ellos.

La intérprete de ‘Ni la hora’ o ‘Tik Tak’ contó que se sintió traicionada por algunas personas que la alejaron de su vida por no ser, a su juicio, “tan importante” y que pasó de sentirse una “diosa” a sentir envidia de algunos de otros triunfitos.

“Envidiaba mucho las carreras de compañeros que habían salido del programa, algo que desapareció cuando tenía un disco hecho y decidí no sacarlo, porque quería cantar otras cosas; se lo conté a la compañía ya ahora canto lo que quiero cantar. Ahí me desaparecieron todas las envidias”, admitía.

El distanciarse de algunos de los jóvenes artistas con los que había convivido en el talent show supuso para ella un mazazo. “No me imaginaba la vida sin cada una de las 15 personas que entraron conmigo en la academia. Cuando salimos, a todos no nos fue igual”, explicó la canaria, que actualmente solo mantiene una estrecha relación con Ricky Merino y con Roy.

Del mismo modo, narró cómo en la propia industria musical les invitaron a competir entre sí, y que eso para ella fue una auténtica decepción. “Yo hubiera dado todo para que eso no sucediera”, concluyó.

Cayetano Rivera habló de su salud mental

Fuera del mapa cada noche emite una doble entrega. Ana Guerra fue el eje de una de ellas, y la otra tuvo como protagonista a Cayetano Martínez de Irujo, quien habló alto y claro sobre la salud mental.

“Tuve una psiquiatra durante dos o tres años que me sirvió mucho porque me ayudó a sacar mucha confusión que tenía dentro, pero a día de hoy ya camino solo”, dijo el jinete, que en el año 2019 publicó sus memorias y en las que contó cómo sufrió malos tratos de sus cuidadoras.

El hijo de la Duquesa de Alba confesó sentirse “muy valiente” por haber hecho varias terapias de salud mental, incluida una que tuvo lugar en un centro de Trauma Infantil de Estados Unidos, en el año 2014. “Para mí ha sido la cosa más importante que he hecho en mi vida. Hasta que no descifrase de dónde venía mi problema emocional, de dónde venían todas mis contradicciones”, explicó.

