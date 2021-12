Quién es Ruth Lorenzo, la cantante eurovisiva que va desde hoy como invitada a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas ‘Pasapalabra’ da visibilidad a los niños transexuales con el tierno discurso de un concursante

Un rostro muy popular de la televisión más musical se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que cada día se cuela entre las emisiones más vistas de la jornada, da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas, entre los que se encuentra la cantante murciana Ruth Lorenzo, conocida entre otras hazañas por representar a España en el Festival de Eurovisión.

Desde este martes, además, Begoña Maestre estará acompañada por otros tres rostros muy televisivos: Ricky Merino, María Gómez y Álex Clavero. Los cuatro pondrán a prueba sus conocimientos en cultura general y su rapidez visual para superar las diferentes pruebas del programa.

,@RuthLorenzo no ha parado en este tiempo ni parará; es toda una ciudadana del mundo 🌎🎶 https://t.co/oounexJzML pic.twitter.com/e2E2Gx5axE — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2021

Ruth Lorenzo nace en Murcia en el año 1982, y desde muy pequeña siente fascinación por el mundo de la música. Con 9 años se traslada con su familia a Estados Unidos y regresa a España en 2016. Tal como supimos más tarde, en 2002 intentó entrar en Operación Triunfo, pero no tuvo la suerte de ser elegida.

Más tarde se traslada a Reino Unido y en 2008 participó en la quinta edición del talent show The X Factor. Logró buenas críticas y el juez Simon Cowell, además de la actriz Judi Dench o Jhonny Depp se rindieron a su talento. Una de sus actuaciones más emblemáticas fue la de ‘Purple Rain’, versión del clásico de Prince que se convirtió en un fenómeno viral.

En España Ruth Lorenzo despunta en el año 2014. Ese año se presenta a la preselección para representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’, compuesta por ella misma. Gana el concurso y acude Eurovisión, donde queda en décimo lugar con 74 puntos.

Desde entonces ha tenido una carrera imparable. Ha publicados dos álbumes, numerosos sencillos, ha enlazado varias giras y ha tenido una actividad muy intensa en la televisión. Concursó en la cuarta temporada de Tu cara me suena y se alzó como ganadora, demostrando una gran versatilidad al encarnar a personajes que iban de Marilyn Manson a Tina Turner. Ha sido jurado invitada de Operación Triunfo, donde tuvo un desempeño excelente, y fue asesora en el programa de Antena 3 Veo cómo cantas. También fue jurado en Levántate de Telecinco, y dio las Campanadas desde Canarias en 2019.

En sus entrevistas televisivas siempre ha sido muy generosa y ha regalado grandes titulares. Por ejemplo, en Chester contó que a los 9 años asegura que sufrió anorexia y bulimia. “Traumas, el hecho de la separación de mis padres, el saber que mi padre no era mi padre biológico, el descubrir cosas y querer proteger a la gente. Te callas todo y te torturas para no mostrar ese dolor a los demás”, aseguraba entonces la cantante. “Ahora mismo estoy pasando por un brote de anorexia y bulimia. No lo sabe nadie. Ahora sí”, le dijo al a presentadora Pepa Bueno. En Samanta y la vida de, en Cuatro, contó como que su madre pensó en abortar cuando estaba embarazada, o que en su estancia en Reino Unido, cuando participó en el programa X Factor, tenía que robar para poder comer. Además, reveló que de pequeña “si hacía algo malo en el colegio, si suspendía o pensaba que pudiera decepcionar a mis padres... me clavaba agujas o tijeras”.

Sigue los temas que te interesan