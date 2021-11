Diana Rojo y Borja Borja Glez. Santaolalla, creadores de 'Luimelia', se pronuncian sobre el futuro de la serie

Casi tres meses después del final de la temporada 4 de #Luimelia, los fans de la serie siguen sin saber si podrán seguir disfrutando de la historia de amor de Luisita y Amelia en nuevos capítulos.

Pero los seguidores de la ficción de ATRESplayer PREMIUM no son los únicos que desconocen el futuro de #Luimelia. Sus propios creadores, Diana Rojo y Borja Glez. Santaolalla, se han pronunciado sobre este asunto en una entrevista para Los lunes seriéfilos y han contado en qué punto se encuentra la serie, aunque su respuesta no ha despejado muchas dudas.

"Desde que terminamos la cuarta temporada ,la relación con Atresmedia ha sido inexistente, no ha habido comunicación", confiesa Borja. "Por eso no sabemos si seguimos o no. La serie no se ha cancelado, pero tampoco sigue", añade.

Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo, creadores de #Luimelia. Atresmedia

Diana, por su parte, asegura que no pueden hacer previsiones porque desconocen cómo ha funcionado la serie en la plataforma de Atresmedia. "No tenemos datos de audiencia, muchas veces no sabemos si estamos viviendo en una burbuja o si pensamos que esto es mayor de lo que numéricamente es", reconoce.

"Las señales que nos llegan nos hacen pensar que quizá que el volumen no es el necesario", agrega el guionista, que ante la falta de cifras confiesa que tiene que conformarse con el feedback que les llega a través de las redes sociales. "En los momentos oscuros piensas que la serie no ha trascendido lo suficiente y te lamentas, pero tres meses después del estreno pones "#Luimelia" en el buscador de Twitter y alucinas", comenta.

"Me parece muy bonito que haya gente que siga pensando en #Luimelia, no sé si vamos a vivir eso con otra serie", añade Diana, algo con lo que está de acuerdo su compañero: "Quizá no hemos sido parte de la discusión de cada viernes de la mejor serie del mes o del año, pero hay muchas personas para las que sigue siendo la mejor serie".

Pese a su discurso transparente y sincero, los creadores de #Luimelia han mostrado su respeto a las decisiones empresariales. "Yo no voy a pedir explicaciones a nadie, no somos nadie para hacerlo, aunque podríamos", explica Borja, que reconoce que tanto él como Diana se han "separado un poco" de la serie para embarcarse en otro proyecto. "Le debemos mucho a #Luimelia, pero tenemos que mirar hacia adelante y hacer otras cosas", afirma.

En el caso de que finalmente la serie no tenga una quinta temporada, sus creadores se muestran satisfechos con el cierre que ha tenido. Así lo explica Diana Rojo: "En cada temporada quemamos todos los cartuchos, no nos guardamos cosas. Estamos contentos con el cierre, el último capítulo deja con buen sabor de boca a quien haya seguido la serie".

Sigue los temas que te interesan