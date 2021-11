Mayra Gómez Kemp estalla contra Paz Padilla por sus lecciones de "filosofía barata" sobre la muerte

Mayra Gómez Kemp ha visitado este martes Sálvame para relatar cómo está viviendo uno de sus momentos más difíciles tras la muerte de su marido el pasado mes de enero. "Estoy muy sola, echando mucho de menos", le ha confesado a Paz Padilla, con quien ha tenido varios momentos de tensión por los intentos de la gaditana de imponer su forma de llevar el duelo.

La histórica presentadora del Un, dos, tres... afirma que actualmente está viviendo "de buenos recuerdos", algo ante lo que Paz ha intervenido para recomendarle que no viva anclada en el pasado. "Yo vivo mi presente, que es cuidarme por la gente que me quiere", ha espetado Mayra.

La conductora de Sálvame no ha cejado en su empeño de intentar convencer a la invitada de que debe "aceptar" la muerte de su pareja, provocándole una creciente incomodidad que ha sido palpable para todos los espectadores.

"Yo no aceptaré nunca que me falte mi marido. Yo no soy tú. Lo amo, lo sigo amando, le echo de menos, me falta su olor, su contacto...", ha respondido Mayra, cada vez más airada.

"¿Te preguntas dónde está? ¿Te preguntas por qué ha muerto? ¿Te haces muchas preguntas?", ha insistido Paz ante la estupefacción de la entrevistada.

"¿Cómo? Murió porque llegó a una edad y tuvo un problema cardíaco. Esas cosas no me las pregunto, es ley de vida, pero no tengo por qué aceptarlo. Yo no soy Santa Mayra de los Cojones", ha sentenciado, arrancando el aplauso del público y de varios colaboradores en plató.

Mayra no ha dudado en reprocharle a Paz Padilla su actitud en plató: "Tú quieres que piense como tú y no, yo soy yo". Sin embargo, la presentadora de Sálvame ha continuado explicando que "lo que tenemos que procurar es no sufrir". "¿Pero por qué no? Si yo al sufrir me siento más cerca de él. Tú quieres que todos pensemos igual que tú y no puede ser. Me parece bien que tú no sufras, yo lo vivo así y sufro", ha aseverado una vez más.

El tenso momento no ha tardado en viralizar en las redes sociales, donde los espectadores han aplaudido el discurso de Mayra Gómez Kemp y han vuelto a criticar la "filosofía barata" y el peligroso discurso de Paz sobre la muerte y el duelo.

