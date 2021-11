Los “Ferragnez”: lujo, entretenimiento y política en la Italia ‘influencer’

Redes sociales, pasarelas, discos, anuncios, éxitos del verano, programas de televisión. Es muy difícil que alguien en Italia no conozca a la influencer Chiara Ferragni y a su marido, el rapero Fedez: juntos o por separado. Ella, empresaria y modelo de 34 años; él, músico de 32 años. Cuando hace cinco años empezaron su relación, ésta llamó mucho la atención por su impacto dentro del mundo de las celebrities y por proceder de mundos opuestos.

Ella, chica de familia acomodada; él, chico anónimo que, con el tiempo, ha logrado encontrar su sitio en el mundo de la música transalpina a base de éxitos. El nacimiento de sus dos hijos, Leone y Vittoria, han completado, finalmente, el cuadro de la familia de moda en las redes sociales, dentro y fuera de Italia.

Con el tiempo, la relevancia y el impacto mediático de Chiara Ferragni y su marido, Fedez, ha trascendido su popularidad digital medida con el parámetro de los seguidores en redes sociales como, por ejemplo, Instagram. En los últimos años, los Ferragnez se han vuelto unos protagonistas habituales de los medios de comunicación italianos en relación a muchos temas políticos: coronavirus, homofobia, censura y derechos civiles en general.

A todo esto, a lo largo de este otoño, hay que sumarle dos importantes novedades para los Ferragnez: hace unos días, se ha conocido la noticia de la compra, por parte de Fedez, de un dominio vinculado a las próximas elecciones generales en Italia en 2023; y el estreno de un docureality, con título The Ferragnez, que se emitirá en las próximas semanas en la plataforma Amazon Prime Video.

Una de las noticias más sorprendentes en relación a la influencia política que pretenden ejercer Fedez y Ferragni en el panorama mediático transalpino; ha tenido lugar hace unos días, cuando se ha conocido la adquisición, por parte del rapero, del dominio fedezelezioni2023.it que permite pensar que el músico no descarta presentarse a las próximas elecciones generales. Unas urnas que, de completarse la legislatura, tendrían lugar en la primavera de 2023.

Después de conocerse dicha novedad, la pregunta, en los medios de comunicación transalpino, ha sido: ¿Es una estrategia política o comercial? La idea de que Fedez, probablemente, se presente a las próximas elecciones generales italianas: ¿Es para traducir su fama en votantes o para obtener más seguidores aún en las redes sociales?

Esta cuestión ha desencadenado un importante debate en los principales periódicos del país con forma de bota, en un clima en el que fama, lujo, entretenimiento, redes sociales y política son los ingredientes de un mismo plato único: el de la visibilidad, fin a sí misma, al servicio de múltiples causas simultáneas. Y que éstas últimas, además, resulten rentables tanto en términos económicos, como ideológicos.

Chiara y Fedez junto a sus hijos.

¿Qué peso electoral podría tener un partido fundado por el rapero Fedez?

Atendiendo a la opinión del prestigioso y conocido experto en sondeos italiano Renato Mannheimer, una formación política creada de la nada por parte del músico milanés podría pesar “un 10 por ciento” del arco político parlamentario transalpino ante la perspectiva de unas nuevas elecciones generales, a lo más tardar, en marzo de 2023. ¿Dónde podría conseguir esos votos? No tanto en el seno del Partido Democrático (PD), el equivalente del PSOE en Italia; sino en el Movimiento 5 Estrellas (M5E), formación antiestablishment que hoy está en horas bajas, pero que nació hace más de una década para regenerar la “vieja política” tradicional.

“La iniciativa de Fedez es interesante porque él tiene muchísimos seguidores en las redes sociales”, explica el experto en sondeos Mannheimer a través de unas palabras recogidas en medios transalpinos como Libero. “Puede atraer muchos consensos y llenar un espacio político vacío. Dice cosas fáciles de entender, populistas y que se encaminan a la protesta”.

Y añade: “Evidentemente, no todos los seguidores en las redes sociales se convertirán en votantes, pero una cuota importante de los mismos sí. Todo dependerá de lo que diga y de lo que haga”. Aunque Mannheimer ve difícil que Fedez pueda pertenecer a un Ejecutivo italiano, cree que una entrada en política por parte del rapero no sería un hecho “extraño de imaginar”.

La producción audiovisual de Chiara Ferragni y Fedez no conoce pausas. El próximo 9 de diciembre la pareja influencer estrenará una nueva serie reality acerca de su vida, The Ferragnez, a través de ocho capítulos que serán emitidos en la plataforma Amazon Prime Video. No es la primera vez que Fedez y Ferragni han sido los protagonistas de contenidos ofrecidos por la multinacional estadounidense. En otras ocasiones, Ferragni fue la estrella de su propio documental, Chiara Ferragni Unposted, en el que explica su día a día y su trayectoria que le ha permitido pasar de ser una bloguera de moda a una de las mayores influencer del mundo con 25,4 millones de seguidores en Instagram. Fedez, por su parte, además de presentar la versión italiana de LOL: Si te ríes, pierdes; a finales de este mes de noviembre lanzará un nuevo disco.

