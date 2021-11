RTVE cuestiona ahora el caso de Manel Monteagudo, pero no pide perdón por hacerse eco de un bulo

El mediático caso de Manel Monteagudo sigue generando controversia. Este vigués de 65 años afirma haber estado en coma durante 35 y ha plasmado su experiencia en un libro que estos días ha estado promocionando en numerosos medios.

La hora de La 1 fue uno de los programas que entrevistó al gallego este martes, haciéndose eco de su historia sin atender a las evidentes contradicciones y lagunas que presenta. Sin embargo, tras el revuelo generado en redes por la poca verosimilitud del relato, el programa de RTVE ha decidido volver a abordar el asunto este viernes, esta vez desde una perspectiva más crítica y rigurosa.

"Hoy también les queremos hablar de la historia de Manel, el vecino de Vigo que esta semana ante distintos medios de comunicación, entre ellos esta casa y este mismo programa, ha contado que ha pasado 35 años en coma", ha explicado la presentadora del formato, Silvia Intxaurrondo. "Una historia que ha despertado dudas y que vamos a desgranar en este plató", añade.

El programa se ha propuesto hallar "qué hay de cierto con seguridad en la historia de Manel". "Vamos a verificar la historia que nos ha trasladado el propio Manel ante las cámaras de este programa", ha insistido la periodista.

▪️ Manel Monteagudo tras 35 años en coma: "Lo peor al despertar fue mirarme al espejo"



Se quedó en coma en 1979 por un accidente, tras darse un golpe en la cabeza en Irak



🗣️| "Cuando vi mi reflejo, le dije a mi mujer que ese no era yo, ese era un viejo"https://t.co/GdKbEbpuw0 pic.twitter.com/upDgNDSz21 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 9, 2021

Para llevar a cabo esta misión, el espacio ha contado con Irma Frigenti, redactora de 'VerificaRTVE', que ha expuesto todos los datos hallados tras un día de investigación: "Lo único que hemos encontrado que coincide en todas las versiones es que el accidente se produce el día que cumple 22 años".

Además, ni siquiera se ha podido contrastar que el accidente que Manel relata se produjese realmente. "Lo que sabemos del accidente de Irak es lo que él mismo cuenta: que se cae en la bodega de un barco desde 6 metros el día de su 22 cumpleaños. Dice que le dan el alta después de dos meses porque lo pide él mismo", explica Frigenti.

"Cuenta que las secuelas que le quedan son desmayos y parálisis en el lado izquierdo Por sus palabras no podemos decir si estuvo o no en coma, porque en las versiones que tenemos de él no aparece", concluye la verificadora.

El programa de La 1 ha contado también con la opinión de un experto. José Miguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología, ha explicado las lagunas médicas que presenta la historia de Manel. "El coma no dura más de 2, 3 o 4 semanas. Después se produce el estado vegetativo crónico, que son las consecuencias del coma", ha señalado. "Después de años en esta situación es prácticamente imposible que recupere una función normal", añade el experto.

Por otro lado, el formato de TVE ha recogido el testimonio de Amparo, una vecina de Manel que asegura haberlo visto en varias ocasiones, incluso haciendo arreglos en su casa, algo que no parece compatible con alguien que ha estado 35 años postrado en una cama.

Pese a este tardío trabajo de verificación, llama la atención que RTVE no haya pedido disculpas a los espectadores por la falta de rigor a la hora de hacerse eco de la historia de Manel.

La única en reconocer el error cometido ha sido la tertuliana Isabel Morillo. "Tenemos que ser cautos, quizá no hemos sido suficientemente cautos al darle voz a su historia", ha remarcado la periodista. "Vamos a serlo ahora, tampoco vamos a hacerle un linchamiento a este señor", añade.

Sin embargo, el programa de La 1 ha decidido trasladar a una reportera hasta donde vive Monteagudo. "Los vecinos no entienden por qué se ha creado toda esta historia", ha dicho la reportera María Castello, obviamente que precisamente ellos han contribuido a hacer más grande el bulo.

▪️ Caso Manel Monteagudo.



Abordamos las contradicciones de la historia que él mismo compartió en una entrevista en #LaHoraDeLa1, y que #VerificaRTVE ha analizado en profundidad.

➡https://t.co/bmypCzsCpH



🗣️María Castelo: "Los vecinos dicen que le han visto hacer vida normal" pic.twitter.com/m8bbDJDk70 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 12, 2021

Finalmente, Silvia Intxaurrondo ha explicado que, sea cual fuere el interés de Monteagudo al mentir en su historia, no ha sacado ningún rédito económico de su entrevista en RTVE: "Este señor no ha pedido dinero ni ha estafado a nadie, esta casa en ningún momento paga por esa información".

Para zanjar el asunto, la presentadora ha dado las gracias "a la ciencia, que nos ha explicado que este caso no era viable", aunque la autocrítica en la televisión pública ha brillado por su ausencia.

Manel Monteagudo reconoce que no estuvo 35 años en coma y pide disculpas



"Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda la culpabilidad y acepto lo que me digan"



cc/ @SIntxaurrondo https://t.co/bmypCzsCpH pic.twitter.com/JBkrOPp16T — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 12, 2021

