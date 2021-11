Atresmedia, a rentabilizar el fenómeno Can Yaman: estrena 'Bay Yanlış' en ATRESplayer PREMIUM

Las series turcas se han convertido en uno de los productos televisivos con mayor fidelidad y más atractivos de cara a captar abonados a las plataformas de streaming. De hecho, en los últimos meses se han lanzado en España hasta tres nuevos canales: Dizi, Kanal D y Dramax.

Asimismo, Mitele PLUS también ha aprovechado el filón y, después de que Love is in the air disparara las suscripciones a su plataforma de pago, ha optado por lanzar nuevas series turcas en esta modalidad.

Por eso no es de extrañar que ahora Atresmedia haya querido preestrenar en ATRESplayer PREMIUM la nueva serie protagonizada por Can Yaman, El hombre equivocado (Bay Yanlış) antes de su desembarco televisivo en Nova.

Según informa el grupo en nota de prensa, "el primer episodio completo de la nueva y esperada ficción turca ya está disponible en exclusiva para su visionado en ATRESplayer PREMIUM". No dice nada, sin embargo, de su estreno en abierto.

Producida por Gold Film, la misma productora de Erkenci Kus: Pájaro soñador y Habitación 309, la serie está protagonizada por Yaman y Özge Gürel, otra popular actriz que cuenta en su filmografía con muchos títulos conocidos detrás como Amar es primavera: Cherry season. Ambos protagonizaron además otra comedia romántica, Dolunay: Luna llena.

Dirigida por Deniz Yorulmazer y con guion de Aslı Zengin y Banu Zengin, esta ficción también cuenta en su elenco de actores con rostros como Serkay Tütüncü, Cemre Gümeli, Fatma Toptaş, Sarp Can Köroğlu, Gürgen Öz, Ece İrtem y Taygun Sungar, entre otros.

Así arranca ‘El hombre equivocado’

Ezgi (Özge Gürel) sigue enamorándose del “hombre equivocado”. Una fiesta sorpresa para su novio acaba en desastre cuando lo ve en los brazos de su amante secreta. Mientras lidia con esta decepción, sus mejores amigas, Deniz (Cemre Gümeli) y Cansu (Fatma Toptas), le advierten de los hombres que siempre la traicionan.

Özgür (Can Yaman) también parece ser el “hombre equivocado”. Este adinerado soltero siempre es el centro de atención. Él va de aventura en aventura, sin compromisos. Mientras tanto, la vida de Ezgi se desmorona al perder su trabajo y su apartamento… A pesar de sus diferencias, Özgür y Ezgi tienen algo en común: madres preocupadas por su futuro y un destino que conspira para que se conozcan.

Cuando se encuentren en el restaurante de Özgür, donde el protagonista trabaja con su mejor amigo Ozan (Serkay Tütüncü), Ezgi está devastada: la joven verá que Soner (Taygun Sungar), su ex, le propone matrimonio a la que hasta entonces era su amante. Tras conocerse de manera inesperada, Ezgi acabará contándole sus penas y preocupaciones a Özgür…

A medida que florezca su amistad y Ezgi tome las riendas de su vida laboral con éxito, Özgür, como consejero, ayudará a Ezgi a intentar ganarse el corazón de otro hombre, Serdar (Sarp Can Köroglu), el que podría ser su “hombre perfecto”.

A su vez, Özgür le pedirá a Ezgi que finja ser su nueva pareja, para ilusionar a su madre y calmar sus nervios por su huida habitual de los compromisos y relaciones duraderas. No todo saldrá como esperan: su juego y pacto secreto están destinados a acercar cada vez más a Ezgi y Özgür, ¿el “hombre equivocado”?…

