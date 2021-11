Guerra televisiva entre Belén Esteban y Samanta Villar: “Vendiste tu embarazo en tu programa”

Noticias relacionadas El cambio de rumbo con el que 'Sálvame' pretende recuperar su esplendor

Este fin de semana Samanta Villar captaba muchos titulares al haber hablado de Belén Esteban, compañera de grupo televisivo, en una entrevista. “Belén Esteban o quien sea no puede ir al plató a decir 'mi hija' o 'el padre de mi hija', porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto”, dijo con rotundiad Villar en el programa 8 maníacs, programa de 8tv. “De hecho, la propia hija le dijo en un momento dado que dejara de hablar de su padre, demostrando que tiene dos dedos de frente, más que Belén Esteban”, aseguró delante de Laura Fa, compañera de Belén en Sálvame.

Además, Samanta continuó explicando que cuando coincidieron en el plató de Rocío, contar la verdad para seguir viva, se acercó a la princesa del pueblo para hablarle del tema. “Ella dijo: 'Sí hombre, ¿y yo no puedo venir a hablar del padre de mi hija?'. Y le respondí: 'Pues no, no lo puedes hacer'”, narró Villar, quien hizo una comparativa con el caso de Antonio David Flores, Rocío Carrasco y sus hijos, y apuntó que la Fiscalía debería “intervenir” en este tipo de situaciones porque resulta “tóxico”.

Este martes Sálvame le ha puesto un vídeo a Belén Esteban con todos estos momentos, y la colaboradora optó por no responder; prefirió coger su bolso y la chaqueta y salirse del plató. Al parecer, ya estaba enfadada en la reunión previa y puede que no solo por las palabras de Samanta.

Cuando regresó al plató, Belén quiso corregir las declaraciones de Samanta Villar. “Recuerdo que ella me dijo eso, pero yo en mi vida le dije nada. Eso es falso. Pero sí le dije educadamente 'que me vengas con esas a mí'”, dijo. “Estoy harta de que comparen mi caso con el de Antonio David y Rocío Carrasco. Mi caso no tiene nada que ver”, se lamentó también.

Samantha Villar carga duramente contra Belén Esteban #yoveosalvame pic.twitter.com/OD68F8b56i — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

Belén sacó pecho por su hija, que nunca ha hablado con los medios de comunicación. “Yo he hablado aquí hace mucho tiempo, no ahora. A mí no me compares. Claro que he hecho cosas mal, y muchas bien, como todo el mundo. Y la gente se equivoca. No me comparéis”, se justificaba, quejándose de que siempre “vais a por la misma”.

La defensa de Belén fue un paso más lejos cuando se dirigió a Samanta Villar y le dijo: “Samanta, tú has vendido tu embarazo en tu programa y yo no he dicho nada, me parece estupendo. Lo vi, me encantó. Pero yo no me hice la prueba del predictor ni me puse a parir en la tele”.

“A mí Samanta Villar me ha llamado para un programa. Yo le tengo cariño y aprecio, como profesional es un 10, pero te agarras a lo más fácil. ¿Por qué no hablas de los que salen con sus hijos en las portadas?”, finalizó.

Belén Esteban abandona el plató de Sálvame tras escuchar las duras declaraciones de Samantha Villar #yoveosalvame pic.twitter.com/s9nfchHGpZ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

Sigue los temas que te interesan