El legado de Chicho Ibáñez Serrador que trasciende en la era de las plataformas

Tras la pausa de la pasada semana para emitir un especial de los 10 años del fin de ETA, este miércoles Televisión Española retoma la emisión de Lazos de sangre. Y lo hace con una entrega dedicada al insigne maestro televisivo Narciso Ibáñez Serrador, Chicho.

Un creador audiovisual nacido en Uruguay en 1935 y que llegó a España en los años 50, primero como actor y director teatral, y que regresaría en 1963 para cambiar nuestra televisión tal y como la conocíamos.

Entre otros, recordarán su figura su hijo Alejandro Ibáñez, el director Fernando León de Aranoa (que comenzó como guionista en Un, dos, tres) o la actriz Silvia Marsó.

El legado de Chicho en nuestra tele es enorme. Los concursos no serían lo mismo sin haber tenido el Un, dos, tres durante años, e incluso abrió camino a la mujer en la televisión al elegir a Mayra como conductora del mismo. Eran los años 80, y hasta entonces ninguna mujer había estado al frente de un concurso en ningún lugar del mundo.

Los años han pasado, pero el legado de Chicho sigue muy vivo. Y prueba de ello es que Amazon Prime Video estrena el próximo 5 de noviembre un remake de la emblemática serie Historias para no dormir.

Esto resulta bastante llamativo por una razón. Es la primera serie española del siglo XX que ha tenido una nueva versión en la era del streaming. Hasta ahora se había redibujado El Internado, Física o Química, Los Hombres de Paco o Los Protegidos, pero nunca se había echado la vista tan atrás.

Y esto se debe a dos factores. Primero, que los guiones de Historias para no dormir eran universales, no retrataban un momento concreto de España; de hecho fácilmente nos podía trasladar a otra época y otro país. No tienen caducidad, a diferencia de otras producciones, que chirrían en su vuelta a la pantalla años después.

Historias para no dormir era, de hecho, heredera del espíritu de Mañana puede ser verdad, una serie anterior de Chicho. En ocasiones empleaba para ambas series un mismo relato de algún autor como Poe como base, y al que a veces le cambiaba el título, y funcionaba igual.

Por otro lado, Chicho retrataba miedos primarios, y por tanto, vigentes. La traición de un amigo, la desviada educación de un hijo, la soledad, la deshumanización de una sociedad cada vez más individualista.

En ese sentido, sin duda, el episodio más laureado es El Asfalto, adaptación de un relato de Carlos Buiza. En él, Narciso Ibáñez Menta interpreta a un hombre que queda atrapado en asfalto fresco, y se va hundiendo poco a poco sin que nadie a su alrededor haga nada por él. Puro terror el de un mundo deshumanizado en el que no hay solidaridad ni amor al prójimo, y que no es tan distinto del actual, en el que cada cual va por la calle mirando su móvil sin preocuparse del que tiene al lado.

Esta entrega supuso el primer premio internacional para TVE, pues logró la Ninfa de Oro en el Festival de Oro de Montecarlo.

En esta nueva etapa de Amazon Dani Rovira tomará el testigo de Ibáñez Menta. Así, en la versión de El asfalto de Amazon Prime, el malagueño se meterá en la piel de Baldo, un repartidor de comida que ve cómo sus pies se quedan incomprensiblemente atrapados en el asfalto, y nadie hará nada por él mientras se hunde poco a poco.

También resulta muy interesante el planteamiento de Freddy, que incluirá la presencia del propio Chicho Ibáñez Serrador, interpretado por Carlos Santos. Ahí André (Miki Esparbé) es un pésimo actor a punto de perder su trabajo, incapaz de declararse a la mujer de sus sueños (Adriana Torrebejano). Por consejo de Chicho Ibáñez Serrador, André comienza a trabajar con un misterioso muñeco de ventrílocuo que le ayuda a deshacerse de sus inseguridades y a tomar las riendas de su destino, desencadenando una serie de macabros sucesos.

Ahí resulta hermosa la incursión del director original a modo de homenaje. Y es que cual Alfred Hitchcock, Chicho presentaba cada capítulo de la serie con mucho humor negro, y resulta precioso que aquí le hayan permitido tener protagonismo de alguna manera.

Las otras dos entregas grabadas son La broma, con guion y dirección de Rodrigo Cortés, que estará protagonizada por Eduard Fernández, Nathalie Poza y Raúl Arévalo en un triángulo de personajes dispuestos a traicionarse entre sí, y El doble, con dirección de Rodrigo Sorogoyen que nos traslada a un futuro cercano y completamente deshumanizado.

