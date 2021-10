Jorge Javier estalla contra Marta López por su defensa de Olga Moreno: "No se puede ser tan ridícula"

La supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno ha devuelto al matrimonio al foco mediático. Este sábado en el Deluxe, los colaboradores han debatido sobre esta ruptura, analizando la relación del exmarido de Rocío Carrasco con los medios y la posible farsa de su divorcio.

Marta López ha sido una de las pocas que ha defendido al ex guardia civil y a la diseñadora sevillana, y es que desde su paso por Supervivientes es amiga de Olga. Sin embargo, la defensa de la colaboradora ha hecho estallar a Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en enfrentarse a ella por su manera "tan simple" de argumentar a favor del matriomonio.

Mientras Paloma García Pelayo hacía referencia al relato de Rocío Carrasco y a las posteriores entrevistas de varias supuestas amantes de Antonio David, Marta López le respondía con un alegato a favor de Olga Moreno: "Das por buenos los testimonios de todas las mujeres, pero el de Olga no te vale", le espetaba a su compañera.

"Nadie está desautorizando la versión de Olga. Marta, de verdad, no te vuelvas loca. Es que no escuchas. ¿Alguien ha dicho que Olga haya mentido?", intervenía Jorge Javier. "No escuchas y piensas que todo es atacar a Olga. ¿Alguien ha dicho que Olga ha mentido?", ha apuntado el presentador. "Vale, pues Olga es tonta", sentenciaba la ex gran hermana.

Marta Flores sigue siendo ridícula y cobarde pic.twitter.com/ZDU0sXToFe — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) October 23, 2021

"Es muy difícil hablar con una persona que responde con argumentos tan simplones. ¿Quién ha dicho que Olga es tonta? Nadie está hablando de eso. No se puede ser tan ridícula", volvía a atizar el catalán.

La tensión fue en aumento y, más tarde, la colaboradora volvía a intentar defender a Olga Moreno lanzando una pulla al presentador: "No estoy de acuerdo, pero no sé si lo puedo decir o no, porque para hacer el ridículo...".

"Marta, claro que es ridículo. Y ese es el argumento de una mujer ridícula", aseveraba entonces el de Badalona, insistiendo en que la tertuliana no estaba haciendo una buena defensa de su supuesta amiga. "Pero en el momento que digo algo que no gusta, es así", insitió Marta.

Finalmente, Kiko Matamoros intervenía para atacar a su compañera con un dardo que, pese a que pasó desapercibido para la aludida, sí pudo ser escuchado por la audiencia. "La culpa no es suya, es de la dirección, que la trae", sentenció el colaborador.

