Miren Ibarguren, de envolver regalos para navidad a la mejor actriz de comedia de este país

Miren Ibarguren es una de las mejores actrices de comedia de este país. Y ya no sólo porque lo diga su chico y uno de los showrunners más importantes de nuestra ficción, Alberto Caballero, creador de series como La que se avecina o El Pueblo. Es fácil encontrar ese consenso entre la crítica televisiva. Sólo hay que remitirse a su filmografía con la inolvidable Soraya de Aída, la Yoli de La que se avecina, donde hace tándem con otra grande como Loles León, o la más desapercibida Marga de aquella erróneamente cancelada Anclados.

"¡Que te va a decir si es mi novio!", nos comenta con humor. "Pero, también sabe mucho de este negocio", le replicamos entonces. "A esos piropos intento no hacerle mucho caso. No soy nada vanidosa. Conozco gente con mucho talento y no han tenido una oportunidad", contesta esta actriz vasca de 41 años, que se siente "muy afortunada, que he tenido mucha suerte. No he parado de trabajar desde que empecé".

Fue en 2004 en la serie de ETB Goenkale donde se metió en la piel de Idoia durante 168 capítulos. "A aquella chica le temblaban las piernas cuando se ponía delante de una cámara. Era la primera serie que hacía para la televisión y era en euskera, en la ETB. Tuve una gran maestra, una actriz excepcional, que era Kontxu Odriozola. Me enseñó mucho", recuerda con una sonrisa.

Tras aquello llegarían pequeños papeles en Aquí no hay quien viva y A tortas por la vida para después dar el salto a Escenas de matrimonio, donde empezaría a ser reconocida por el gran público. "Estoy contenta de haber trabajado en los proyectos que he trabajado. Soy consciente de que me queda mucho por hacer. Casi estoy empezando", dice modestamente.

Para ella el triunfo no es la meta. "Siempre he querido trabajar. Lo que más me gusta de esta profesión es trabajar en equipo, conocerlos. Me parece magia que haya un figurinista, un técnico, un director de fotografía, peluquería, vestuario, y que todos nos pongamos de acuerdo para hacer un proyecto y dar lo mejor de nosotros. Por eso me gusta mucho tu profesión".

N ingún proyecto te promete el futuro. Tu cabeza más allá. Siendo actriz siempre tienes la duda de que este es el último proyecto que vas a hacer.

Quizá en su actitud tenga mucho que ver el que no olvida cómo fueron sus comienzos, cómo tuvo que tener otros trabajos para poder seguir viviendo y cumplir su sueño de ser actriz. "Trabajé en una tienda de ropa envolviendo regalos para navidad. En esta profesión no sabes tampoco que va a venir Hacienda y me tocó ganar un dinero".

O su llegada a Madrid. "Fue duro. En esta profesión no se deja nunca de aprender. Al principio estás súper perdida, no sabes ni donde ir a buscar un vestido para un estreno, que hay que llamar a una maquilladora, que el director es así o asá... Es una profesión muy artesana en el que tienes que ir aprendiendo gotita a gotita y proyecto a proyecto".

A pesar de ello, de esos contratiempos, nunca pensó en dejarlo. "Cada vez que me he planteado dejarlo, me digo: Pero, ¡qué coño hago! Es que yo quiero ser actriz. No sé hacer otra cosa". Aún así, siempre con los pies en la tierra. "Ningún proyecto te promete el futuro. Tu cabeza más allá. Siendo actriz siempre tienes la duda de que este es el último proyecto que vas a hacer. Porque lo has visto, porque ha habido veces que ha pasado de todo y luego le han seguido unas temporadas en las que no ha habido nada y si se olvidan de ti. Las actrices y actores los tenemos super presentes. Cojo los proyectos como si fueran el ultimo porque no sabes lo que va a pasar".

Tampoco ha sentido amargura por aquellos proyectos para los que no le eligieron y luego terminaron siendo un éxito como Yo soy Bea. "Nunca pienso en eso. Allí pasé solo dos pruebas, como tantos otros castings. Nunca pienso lo que pudo haber sido y no fue. Hay proyectos que no salen y los ves triunfar y dices: 'igual si lo hubiera hecho yo, no hubiera triunfado tanto'. Cada una tiene su camino. No me centro nunca en lo que pudo haber sido, bastante tengo con lo que está siendo".

Miren Ibarguren en 'Operación Camarón'

Y, de momento, la cosa va bien. En los últimos años ha compaginado cine con televisión con películas como Lo dejo cuando quiera, Mamá o papá u Operación Camarón, presentada en el Festival de Málaga, o series como Supernormal o Todos mienten. " Me llegan más papeles de comedia y estoy deseando que me llegue otra cosa, no tiene por qué ser un drama: una de acción, una de terror, un thriller como Todos mientes...".

'Anclados' fue un regalo. No me lo he pasado mejor en vida. ¡Nos echábamos unas risas!

¿Volvería a Aída? "Sí, claro, por supuesto. Fue una escuela muy grande, un gran reto personal", contesta. ¿Y qué pasó con...? "Anclados", responde antes de terminar la pregunta. "Tardamos mucho en arrancar ese barco y cuando lograron emitirlo funcionó muy bien. Son cosas de cadena que tampoco te enteras. Ahí se quedó. Pero sí te diré que no me lo he pasado mejor en vida. Con Joaquín Reyes todos los días, con Alfonso Lara, con Sara Vega, Alberto Jo Lee... ¡Nos echábamos unas risas! Eso fue un regalo".

También se quedó en un cajón un proyecto de ficción sobre la vida de Lolo Ferrari, la mítica actriz francesa de cine para adultos. "Eso quedó en agua de borrajas. Un amigo y yo escribimos el guion. Nos apeteció mucho pero, por una cosa o por otra ahí, se quedó. De momento no hay intención de recuperarlo, pero nunca se sabe".

Pero, ¿escribe? "No. Esto ha sido lo único que escribí. No tengo la técnica. Me gustaría escribir guion", responde, a lo que le aconsejamos que puede pedir consejo a alguien cercano. "Sí, pero está muy ocupado", contesta riéndose.

