Nagore Robles carga contra María Patiño: “No me cae bien y no me gusta como presentadora”

Nagore Robles se ha consolidado ya como una de las estrellas televisivas del universo de Mediaset. La que fuese primera expulsada de Gran Hermano está al frente del programa Sobreviviré de mitele PLUS, donde repasa la actualidad desde un prisma gamberro y divertido. Para promocionar este formato, estrenado el pasado junio, Robles acudió al plató de Sálvame este jueves escudada por sus colaboradores Ibán García y Elsa Ruiz.

La presentadora Carlota Corredera quiso trazar una conexión entre ambos formatos, y explicó a la audiencia que antes de que Sálvame se llamase tal y como todos lo conocemos se trabajó con un primer nombre, que curiosamente era Sobreviviré, como el programa de Nagore Robles. “¡Qué me estás contando!”, exclamaba entonces la vasca, que no sabía esta curiosidad.

La visita de Nagore se aprovechó para hacer un poco de salseo, y así, Corredera le pregunto que qué le pasa con María Patiño. “Que es intocable”, le contestaba su compañera. “No me cae bien, y no me gusta como presentadora”, explicaba a continuación, criticando el egocentrismo que pudiera tener María. “Porque yo, yo, yo, yo...”, decía Nagore, señalando así que la de Socialité solo parece hablar de sí misma.

Gema López, una de las colaboradoras de Sálvame, le preguntó si tendría “el mismo toto” para dar su opinión de otras presentadoras que no le gustan, y entonces Nagore enumeró a Ana Rosa, Jordi González y Cristina Tárrega, eso sí, solo a veces.

La pregunta de Carlota Corredera sobre su opinión acerca de María Patiño tenía una importante base. Y es que desde Sobreviviré Nagore ha hecho muchas críticas a la gallega, sobre todo, porque en su programa de los fines de semana se critica a todo el mundo por su forma de vestir. “María Patiño, que va vestida como un puñetero cuadro, va a criticar a Isa Pi, ¿tú vas a hablar de estilismos?” preguntó recientemente Nagore en su programa, donde ha bautizado a María como “Potoño”. “Un consejito sobre esas extensiones. ¿Has visto alguna vez con una fregona en la cabeza?” le preguntó también, burlándose de “esos cuatro pelos rubios que no son de tu tono”.

