RTVE desmiente el veto al viaje a Tinduf tras la dimisión de los jefes de Internacional de TVE y RNE

El viaje de periodistas al Sáhara Occidental organizado por el Frente Polisario ha envuelto en una polémica a RTVE. Este domingo se conocía la dimisión conjunta de los dos jefes de Internacional de RNE, Juan Tato y Guillaume Bontoux, y de la jefa de esa misma área en TVE, Sylvia Fernández de Bobadilla, unas renuncias que se han producido por el supuesto veto de la dirección al desplazamiento de sus profesionales a Tinduf.

Ante el revuelo generado, RTVE se ha visto obligada a emitir un comunicado en la madrugada de este lunes para desmentir haberse opuesto al viaje al Sáhara Occidental.

"La Corporación RTVE niega que se haya vetado el viaje de ningún informador al Sáhara Occidental. Lo que se ha rechazado, en cumplimiento del espíritu establecido en su Estatuto de la Información, es el aceptar viajes organizados y sufragados por fuentes interesadas", aclara la entidad pública.

La cadena, además, asegura que tratará de llevar por su cuenta a Tinduf a un equipo de profesionales: "RTVE manifiesta que cumple de forma escrupulosa el Estatuto de la Información de la Corporación y que está trabajando para enviar, por sus propios medios, a un equipo de informadores a Tinduf", prosigue el comunicado.

Según remarca RTVE, "el Estatuto precisa que 'los profesionales de la información audiovisual están obligados a respetar los principios y normas de carácter deontológico' recogidos en su artículo 9".

"Estas normas vinculan también a los directivos y responsables editoriales de las diferentes sociedades de la Corporación RTVE y a todo el personal que colabore bajo cualquier título o aporte cualquier contenido informativo. Las empresas y sus responsables editoriales no realizarán encargo profesional alguno que pudiera suponer la violación de estos deberes".

"En su apartado 10, la normativa añade que 'no se aceptarán viajes pagados por las fuentes informativas cuando dicha circunstancia pueda afectar a la imparcialidad de la información'", concluye.

Críticas del Consejo

A las dimisiones de los jefes de Internacional se sumaban las críticas en bloque de los Consejos de Informativos de TVE, RNE y RTVE.es, que han publicado un comunicado en redes sociales en el que censuran la decisión de la Corporación.

"Mostramos nuestro apoyo a los compañeros/as responsables del área de Internacional de RNE y de TVE que han comunicado su dimisión ante la lamentable decisión de la dirección de RTVE de vetar el viaje a Tinduf", reza el texto.

"Estas dimisiones demuestran el incorruptible compromiso de la mayoría de periodistas de RTVE con la información de servicio público. Pero, desafortunadamente, son demasiadas las ocasiones en las que tienen que ser los profesionales de base los que muestren la decencia y dignidad de esta casa", continúa.

Mostramos nuestro apoyo a los compañeros/as responsables del área de Internacional de RNE y de TVE que han comunicado su dimisión ante la lamentable decisión de la dirección de RTVE de vetar el viaje a Tinduf. pic.twitter.com/WLxh9hAqzT — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) October 10, 2021

El Consejo insta a la dirección de RTVE a reflexionar "profundamente sobre lo ocurrido y qué significado tienen las dimisiones presentadas. Exigimos al Director de Contenidos Informativos de RTVE, Esteve Crespo, y al Presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, que trasladen a la plantilla y a la ciudadanía las razones reales del veto y quiénes fueron sus responsables".

"Desgraciadamente", prosigue el comunicado, "las consecuencias de este tipo de decisiones las acabamos pagando los informadores de RTVE, porque afectan a nuestra imagen y a nuestra credibilidad. Seguimos intuyendo, como en este caso, que nuestra alta dirección no es impermeable a las presiones políticas, sino que, desafortunadamente, parece canalizarlas. Resulta difícil pensar lo contrario mientras no lleguen otras explicaciones".

Al apoyo del Consejo de Informativos se han sumado otros profesionales de la casa como Iñigo Afonso, Anna Bosch o Alejandra Martínez, que también han alabado el gesto de los jefes de Internacional al dimitir. "No es cierto que en España no dimita nadie. Dimiten y, en este caso, no forzados por malas prácticas suyas, sino por dignidad", ha escrito Bosch.

