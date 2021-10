Quién es Damián Quintero, el medallista olímpico que hoy participa en ‘Pasapalabra’

Los invitados del concurso Pasapalabra se renuevan esta tarde. Y así, a partir de este lunes del mes de octubre veremos concursar a varias celebridades como invitadas, entre las que destaca un rostro muy vinculado al deporte de élite: Damián Quintero.

Con él estarán además Juli Fàbregas, Lidia San José y María Esteve, quienes ayudarán a los concursantes a ganar todos los segundos posibles poniendo a prueba su rapidez mental y su cultura general (sin olvidarnos de los nervios).

Es un honor que estés con nosotros, @DamianHQuintero 👏 ¿Traerá algún día la medalla a #Pasapalabra? 😏 pic.twitter.com/qYYFOi7EbJ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 11, 2021

Damián H. Quintero Capdevila, nació en Argentina hace 37 años, y con solo cinco se trasladó a Torremolinos, en Málaga. Desde pequeño se interesó por el universo de las artes marcialas y dio sus primeros pasos en el gimnasio del Club Goju-Ryu.

En 2014 se proclamó campeón del mundo; también ha sido subcampeón del mundo y ha sido diez veces campeón de Europa (seis veces individual y cuatro por equipos). En total tiene 113 medallas, de las que 76 son internacionales (32 oros, 28 platas y 16 bronces) y 37 nacionales (22 oros, 10 platas y 5 bronces). Además, ha sido reconocido como Premio Nacional del Deporte, con la Medalla del Comité Olímpico Español, con el premio 'Andaluz de Oro' y la Medalla al Mérito Deportivo.

Este verano, el karateka andaluz lograba uno de los grandes triunfos de su carrera con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se trata la primera medalla malagueña y la decimotercera de España en estos Juegos.

“Me lo he pasado bomba en el Nippon Budokan, lo he disfrutado como nunca y ha sido el mejor torneo de mi vida, en cuanto a sensaciones y el kárate que he sacado de dentro y el haber hecho disfrutar a los demás. El Nippon Budokan es el templo del kárate y ha sido una pasada”, manifestó sobre su actuación en Tokio.

Por último, mencionar que el pasado mes de agosto Damián Quintero recibió el premio Ciudad de Málaga al Deporte, lo que le sirvió como importante reconocimiento dentro de su localidad.

