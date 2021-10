Killer Queen y el drag más político: "No invitaría a Ayuso al 'Gran hotel de las reinas', no pinta nada"

Si una máxima que defina a Killer Queen, esa es la de "el drag es política". La finalista de Drag Race España ya demostró en su paso por el programa que la reivindicación es un elemento más de su arte y, ahora, sigue dejando su impronta en el Gran hotel de las reinas, un espectáculo en el que las diez estrellas del programa de ATRESplayer PREMIUM brillan sobre el escenario junto a Supremme de Luxe y Paca la Piraña.

El show ha aterrizado en Madrid este jueves 7 de octubre tras pasar por Málaga, Barcelona y Valencia y, durante uno de los ensayos, Killer Queen ha atendido a BLUPER para contar cómo está viviendo este momento de explosión de popularidad tras su paso por el programa.

Siempre combativa y más espontánea de lo que a veces le gustaría, la reina tiene claro que, aunque el show no sólo está dirigido al público LGTBI, no invitaría a alguien que no apoye a ese colectivo. Es el ejemplo, para ella, de Isabel Díaz Ayuso, a quien ella misma imitó en Drag Race y a la que no espera ver entre las sillas del Espacio Ibercaja Delicias, donde el espectáculo estará hasta el próximo 1 de noviembre.

Killer Queen durante su número en 'Gran hotel de las reinas'.

¿Cómo estás viviendo la gira del 'Gran hotel de las reinas'?

Muy bien. La recepción del público ha sido maravillosa. Nunca me esperé que fuéramos a llenar todos los días, que la gente repita y sobre todo el cariño y los aplausos que nos dan. La gente se vuelve loca y eso nos llena mucho. Además, viene gente de todas las edades, hemos tenido a gente anciana y a niños de 8 años. Que vengan familias a un espectáculo drag es uno de los mejores regalos que podamos tener.

Aunque sea un espectáculo de entretenimiento, ¿sientes que muchos niños del público os ven como un referente?

Yo siempre he intentado que los pequeños tengan ese referente LGTBI que no tuve en mi época. Cuando me ven, me abrazan y me cuentan situaciones en las que yo o el programa les hemos ayudado, para mí es más gratificante que ganar dinero o la fama.

¿Crees que este espectáculo contribuirá a que se valore el arte drag?

Creo que está ayudando a que muchas compañeras puedan ir a eventos y que el mundo drag se esté expandiendo, no sólo al público LGTBI, sino a todo tipo de públicos. Eso es positivo para nosotras y para todo el gremio.

Cartel promocional del 'Gran hotel de las reinas' con Killer Queen. Atresmedia

¿Qué va a descubrir el público sobre las reinas de Drag Race en este show?

Lo guay de esto es que cada una estamos con nuestra esencia. Se va a ver lo mejor de cada una y a disfrutar con el drag de cada una. Además se van a descubrir cosas que en Drag Race no se pudieron ver, como que Supremme es un animal escénico y va a enganchar al público durante todo el show.

¿Esperabas que 'Drag Race' tuviese tan buen recibimiento?

La gente al principio pensaba "vaya cutrada", porque tendemos a infravalorarnos. Y al final hemos sido una de las ediciones mejor valoradas de toda la franquicia, nos ha venido a ver gente de fuera de España y creo que hemos superado las expectativas que tenía la gente. Cada vez sentimos más cariño en la calle y en las redes.

¿Sientes que en el programa pudiste expresar tu personalidad drag?

Por mi parte, he podido ser como quería. Tenía miedo de no poder darlo todo, pero me han dejado y estoy muy contenta. Mi personalidad drag es que dejar claro que el drag es política y creo que en todo momento lo he podido hacer tanto en el programa como fuera de él. En el show también se puede ver, que tendrá mi toque de reivindicación y doy el mensaje de "quiérete como eres y no dejes que el odio apague tu poder".

En el 'Snatch Game' imitaste a Ayuso. ¿La invitarías al 'Gran hotel de las reinas'?

Creo que no. No la espero, sobre todo después de las últimas declaraciones que ha hecho sobre el colectivo. Esto es para gente que esté a favor del colectivo, y si ella no cree en nosotros y piensa que no existe la homofobia, en este lugar no pinta nada.

