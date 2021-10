Isabel Pantoja podría ser demandada por 800.000 euros por no hacer una serie sobre su vida

En Sábado Deluxe se trató anoche la boda de Anabel Pantoja y también toda la actualidad de la familia de la tonadillera Isabel. Sobre la cantante se dijo que su hermano Agustín Pantoja está vendiendo la idea de que tienen varios proyectos entre manos, aunque según Antonio Rossi esto no sería así.

“Proyectos no tienen ninguno. Ella está pendiente de que le puede caer una demanda de 800.000 euros porque tiene cedidos hasta el año que viene los derechos de su vida a una productora mexicana, y ella se ha negado a protagonizar la serie” explicó el colaborador del Deluxe. Según dijo y más tarde confirmó Paloma García Pelayo, Isabel ya habría cobrado una parte importante de aquel proyecto, cifrada en más de 300.000 euros.

Ese contrato sería la razón por la que en los últimos años Isabel Pantoja no ha dado grandes exclusivas alrededor de su vida, a pesar de que está envuelta en todo tipo de guerras familiares. “Ella en Supervivientes no habla y tiene miedo para que la productora ejecutara el contrato y la demandara. Tiene contrato hasta el año que viene”, afirmaba Rossi en ese sentido. García Pelayo, por su parte, aseguraba que Isabel Pantoja tiene “una posibilidad de hacer algo en México. Los términos son un poco confusos y los abogados ya estarán trabajando para ver qué pueden hacer y qué no”.

La serie a la que hacen referencia sería la anunciada en junio de 2017, que estaría desarrollada por la productora BTF Media. “El proyecto será internacional y contará con la participación de actores españoles”, señalaba entonces Oriol Uría, uno de los responsables de la productora mexicana. Se aseguró que la serie constaría de 13 episodios y que sería presentada en octubre de ese mismo año en el Mercado de Televisión de Cannes.

En Sálvame, Anabel Pantoja confirmó que la serie se había puesto en marcha, aunque entonces se habló de nueve episodios y un apoteósico concierto final. Kiko Hernández apuntó que por exigencias de la intérprete de ‘Marinero de luces’ no se tocarían ciertos aspectos de su vida personal. “No tocan el tema de la cárcel. Ella ha puesto como condición no tocar el tema del blanqueo, ni cárcel, ni Encarna Sánchez. Y no aparece en ningún momento ni Chabelita ni María del Monte”, explicó. Sin embargo, el proyecto fue perdiendo fuerza y nunca más volvimos a saber de él, hasta ahora.

