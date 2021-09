Telecinco vuelve a azotar (y por partida doble) a Isabel Pantoja: de ignorarla a darle donde más le duele

Hubo un tiempo en que Isabel Pantoja era la estrella de Mediaset. La tonadillera logró pasar por encima de las rencillas que tenía con la cadena de Paolo Vasile y aceptó fichar por Supervivientes 2019 como concursante, además de firmar un millonario contrato por el que realizaría varios proyectos más en Telecinco.

Entre esos trabajos estuvo Idol Kids y Top Star, dos talents que no terminaron de despegar, pero ahora ese contrato es historia y la a veces tensa cordialidad entre ambas partes ha vuelto a esfumarse.

El pasado fin de semana Telecinco volvía a demostrar que sus relaciones con Isabel Pantoja están, por el momento, más que rotas. La cadena emitía el sábado una entrega de Volverte a ver en la que la cantante era la gran protagonista. El programa fue grabado antes de la pandemia y, a pesar del evidente interés que suscita la presencia de la tonadillera en un plató, Mediaset apenas ha promocionado su emisión.

Telecinco apenas ha promocionado la visita de Isabel Pantoja a 'Volverte a ver'. Mediaset

Pese a que ha pasado más de un año desde que se grabó la visita de la tonadillera a Volverte a ver, lo cierto es que su paso por el formato de Carlos Sobera dejó numerosos titulares a los que Mediaset habría sacado rendimiento en cualquier otro momento. Sin embargo, ni Sálvame ni el resto de programas de la cadena se han hecho eco de la entrevista, algo que sumado a la escasa promoción previa de la misma la ha relegado a un discretísimo segundo plano.

La cantante de Marinero de luces se abrió ante el público y dio detalles sobre su adolescencia: "Mi padre murió muy pronto y me quedé de cabeza de familia, con mis hermanos pequeños y mi entretenimiento era ensayar todos los días. Su muerte fue muy inesperada y no lo superé y a los diez años volvió a pasarme lo mismo".

"A mí me gustaría seguir cumpliendo sueños, eso significaría que sigo activa, que sigo viva y que sigo teniendo a mi público. Yo sé que no me parezco a nadie, ni soy mejor ni soy peor, pero no me parezco a nadie. La gente me ve caminando por detrás y saben que soy yo", afirmó la artista.

Sobre su boda con Paquirri, Pantoja aseguró que fue "el día más feliz" de su vida, junto al nacimiento de sus dos hijos, pese a que actualmente no tiene relación con Kiko Rivera.

Y con sus hijos tiene que ver precisamente el segundo golpe que la folclórica ha recibido en 24 horas por parte de Telecinco. Y es que el domingo María del Monte era una de las protagonistas de Viva el verano.

La cantante y examiga íntima de Isabel Pantoja reaparecía en televisión tras la muerte de su madre y recibía un mensaje muy especial de dos personas que han formado parte de su familia: Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Kiko Rivera le envió un emotivo mensaje a María del Monte #KikoRivera #Mariadelmonte @riverakiko

Fuente: Telecinco pic.twitter.com/okKK4qxBqx — Espectaculos España (@EsEspectaculos) September 6, 2021

"Aquí me tienes para lo que necesitas, siempre estaré aquí al igual que yo sé que tú también estás", le decía el DJ a su 'nana'. Del Monte aprovechaba el cariñoso mensaje para lanzar una pulla a Pantoja, a quien acusa de haberla intentado alejar de sus hijos: "Lo bonito de la vida es esto, puedes no ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es querer a una persona".

Posteriormente, María veía el mensaje de Isa: "Tengo momentos muy bonitos de mi infancia contigo, espero volver a recuperarlos y que conozcas a Albertito". La artista contestó a su ahijada tendiendo puentes para recuperar su relación y enviando una nueva indirecta a la tonadillera: "Si nos vemos fuera de aquí, nadie se va a enterar", le aseveró a Chabelita.

Mensaje maravillosooooo de Isa Pantoja a María del Monte #VivaElVerano pic.twitter.com/CtBddjuek3 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) September 5, 2021

Además, la que fuera amiga de Isabel Pantoja no ha dudado en referirse al conflicto entre la artista y su hijo por lo que el propio Kiko reveló en La herencia envenenada. "No seré yo quien opine de la vida de nadie ni marcar conductas. Me atrevería a decir que se deje hablar al corazón. Cuando el corazón te guía, pocas equivocaciones hay", se limitó a decir.

A pesar de su enemistad pública con Pantoja, María abogó por la reconciliación entre madre e hijo. "Espero que lo arreglen, por el bien de todos, y lleguen a un entendimiento. Creo que todo se arregla y eso no es una tragedia, tragedia son otras cosas".

Nula relación

Lo cierto es que el vínculo entre Isabel Pantoja y Mediaset se rompió mucho antes de que finalizara el contrato que unía a ambas partes, tal y como se pudo comprobar en la presentación de Top Star, su último proyecto con la cadena. "Yo tenía contrato para hacer otro talent y es lo que estoy haciendo", aseguró la cantante a la prensa allí presente.

Hasta su paso por Idol Kids, la cantante disfrutó de una tregua en la que el acoso y derribo por parte de la cadena se vio frenado. Sin embargo, la irrupción de Kiko Rivera en los platós y la ruptura televisada con su madre hizo que Telecinco volviera a las andadas, obligando a la artista a ver que la empresa en la que seguía trabajando fomentaba el hostigamiento público hacia ella, algo que se ha incrementado con el fin de la vinculación profesional, tal y como se ha comprobado en los últimos meses.

